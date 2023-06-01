Московский инвестор тормозит строительство крупного проекта в Кургане

В Курганской области затягивается строительство завода по производству сжиженного газа

02 июня 2023 в 08:35 Размер текста - 17 +

В Курганской области инвестор из Москвы три года не может построить завод по производству сжиженного газа Фото: Илья Московец © URA.RU Московский инвестор три года тормозит строительство завода по производству сжиженного газа в Курганской области. О том, что проект поставлен на паузу, корреспонденту URA.RU сообщили в компании «Группа ОЗ». Соглашение о сотрудничестве с ней в 2019 году подписал глава региона Вадим Шумков в ходе XXIII Петербургского международного экономического форума. «На данный момент проект строительства завода по переработке природного газа в Курганской области на паузе», — сообщили в компании «Группа ОЗ». Согласно данным правительства региона, реализовать проект с мощностью 45 тысяч тонн в год планировали еще в 2020 году. Сумма инвестиций должна была составить один миллиард рублей. Предполагалось, что топливо, произведенное новым предприятием, займет дефицитные ниши местного рынка, а также позволит обеспечить экспорт на рынки Казахстана и Китая. Губернатор Шумков заявлял, что новый завод по переработке природного газа появится в течение года-полутора. URA.RU направило запрос в департамент информационной и внутренней политики Курганской области, чтобы выяснить, по каким причинам тормозится строительство завода. На момент публикации ответ от пресс-службы правительства региона не поступил. Ранее URA.RU писало, что у курганских властей возник конфликт с компанией, подконтрольной Газпрому. Правительство региона обвиняло «Газэнергосеть Оренбург» в срыве поставок сжиженного газа. В свою очередь, поставщик требовал от властей выплатить около 67 млн рублей из-за убытков. После критики губернатора Шумкова поставщик газа сменился. Им стала местная компания «ЛНК ПромГазИспытание». Однако позже и она решила прекратить свою деятельность. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Московский инвестор три года тормозит строительство завода по производству сжиженного газа в Курганской области. О том, что проект поставлен на паузу, корреспонденту URA.RU сообщили в компании «Группа ОЗ». Соглашение о сотрудничестве с ней в 2019 году подписал глава региона Вадим Шумков в ходе XXIII Петербургского международного экономического форума. «На данный момент проект строительства завода по переработке природного газа в Курганской области на паузе», — сообщили в компании «Группа ОЗ». Согласно данным правительства региона, реализовать проект с мощностью 45 тысяч тонн в год планировали еще в 2020 году. Сумма инвестиций должна была составить один миллиард рублей. Предполагалось, что топливо, произведенное новым предприятием, займет дефицитные ниши местного рынка, а также позволит обеспечить экспорт на рынки Казахстана и Китая. Губернатор Шумков заявлял, что новый завод по переработке природного газа появится в течение года-полутора. URA.RU направило запрос в департамент информационной и внутренней политики Курганской области, чтобы выяснить, по каким причинам тормозится строительство завода. На момент публикации ответ от пресс-службы правительства региона не поступил. Ранее URA.RU писало, что у курганских властей возник конфликт с компанией, подконтрольной Газпрому. Правительство региона обвиняло «Газэнергосеть Оренбург» в срыве поставок сжиженного газа. В свою очередь, поставщик требовал от властей выплатить около 67 млн рублей из-за убытков. После критики губернатора Шумкова поставщик газа сменился. Им стала местная компания «ЛНК ПромГазИспытание». Однако позже и она решила прекратить свою деятельность.