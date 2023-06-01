Белгородских выпускников возьмут в вузы без экзаменов из-за обстрелов

Президент России Владимир Путин принял решение, что выпускники из Шебекинского округа смогут поступать в вузы без экзаменов. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Такая льгота связана с обстрелами округа Вооруженными силами Украины (ВСУ).
«Доложил президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о ситуации на границе. Сейчас прорабатывается механизм, который позволит детям из Шебекинского округа поступить в вузы без экзаменов», — сообщил Гладков в своем
ВСУ начали активно обстреливать Шебекино 27 мая. 1 июня украинские войска вновь атаковали округ. URA.RU приводило сводку того, что известно про обстрелы.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!