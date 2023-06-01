Белгородских выпускников возьмут в вузы без экзаменов из-за обстрелов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
КГУ Приемная комиссия Курган, приемная комиссия
Выпускники из Белгородской области смогут поступить в вузы без экзаменов, сообщил Вячеслав Гладков Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

Президент России Владимир Путин принял решение, что выпускники из Шебекинского округа смогут поступать в вузы без экзаменов. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Такая льгота связана с обстрелами округа Вооруженными силами Украины (ВСУ).

«Доложил президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о ситуации на границе. Сейчас прорабатывается механизм, который позволит детям из Шебекинского округа поступить в вузы без экзаменов», — сообщил Гладков в своем telegram-канале. Он уточнил, что решение принято совместно с Путиным.

ВСУ начали активно обстреливать Шебекино 27 мая. 1 июня украинские войска вновь атаковали округ. URA.RU приводило сводку того, что известно про обстрелы.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин принял решение, что выпускники из Шебекинского округа смогут поступать в вузы без экзаменов. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Такая льгота связана с обстрелами округа Вооруженными силами Украины (ВСУ). «Доложил президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о ситуации на границе. Сейчас прорабатывается механизм, который позволит детям из Шебекинского округа поступить в вузы без экзаменов», — сообщил Гладков в своем telegram-канале. Он уточнил, что решение принято совместно с Путиным. ВСУ начали активно обстреливать Шебекино 27 мая. 1 июня украинские войска вновь атаковали округ. URA.RU приводило сводку того, что известно про обстрелы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...