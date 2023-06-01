Белгородских выпускников возьмут в вузы без экзаменов из-за обстрелов

01 июня 2023 в 12:39 Размер текста - 17 +

Выпускники из Белгородской области смогут поступить в вузы без экзаменов, сообщил Вячеслав Гладков Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область Президент России Владимир Путин принял решение, что выпускники из Шебекинского округа смогут поступать в вузы без экзаменов. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Такая льгота связана с обстрелами округа Вооруженными силами Украины (ВСУ). «Доложил президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о ситуации на границе. Сейчас прорабатывается механизм, который позволит детям из Шебекинского округа поступить в вузы без экзаменов», — сообщил Гладков в своем telegram-канале . Он уточнил, что решение принято совместно с Путиным. ВСУ начали активно обстреливать Шебекино 27 мая. 1 июня украинские войска вновь атаковали округ. URA.RU приводило сводку того, что известно про обстрелы.

Президент России Владимир Путин принял решение, что выпускники из Шебекинского округа смогут поступать в вузы без экзаменов. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Такая льгота связана с обстрелами округа Вооруженными силами Украины (ВСУ). «Доложил президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о ситуации на границе. Сейчас прорабатывается механизм, который позволит детям из Шебекинского округа поступить в вузы без экзаменов», — сообщил Гладков в своем telegram-канале. Он уточнил, что решение принято совместно с Путиным. ВСУ начали активно обстреливать Шебекино 27 мая. 1 июня украинские войска вновь атаковали округ. URA.RU приводило сводку того, что известно про обстрелы.