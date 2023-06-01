Что известно об обстрелах Шебекино

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Последствия обстрела Донецка. Донецк, обстрел
ВСУ стягивают войска к Белгородской области, заявил Андрей Марочко Фото:
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ВСУ обстреливают Белгородскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 1 июня вновь обстреляли Шебекинский округ Белгородской области. URA.RU приводит краткую сводку того, что известно на данный момент.

  • Под удар ВСУ в Шебекино попал завод. На одном из промышленных предприятий был очаг возгорания.
  • Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что Шебекинский округ находится под непрекращающимся огнем. Есть разрушения зданий.
  • В результате атак пострадало восемь человек. Погибших нет. В связи с этим губернатор сообщил, что власти Белгородской области при необходимости срочной эвакуации предоставят защищенную технику для вывоза мирного населения.
  • Оперштаб Белгородской области сообщал, что на Шебекинском направлении идут обстрелы. Прорывов ВСУ нет.
  • Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ стягивают войска к Белгородской области. По его словам, украинские граждане показывают ВСУ пути.
  • Первый пункт временного размещения в Белгороде принял 134 жителя Шебекино. Среди них — 34 ребенка. Об этом заявил мэр Белгорода Валентин Демидов.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 1 июня вновь обстреляли Шебекинский округ Белгородской области. URA.RU приводит краткую сводку того, что известно на данный момент.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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