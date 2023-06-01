Что известно об обстрелах Шебекино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 1 июня вновь обстреляли Шебекинский округ Белгородской области. URA.RU приводит краткую сводку того, что известно на данный момент.
Под удар ВСУ в Шебекино попал завод. На одном из промышленных предприятий был очаг возгорания.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что Шебекинский округ находится под непрекращающимся огнем. Есть разрушения зданий.
В результате атак пострадало восемь человек. Погибших нет. В связи с этим губернатор сообщил, что власти Белгородской области при необходимости срочной эвакуации предоставят защищенную технику для вывоза мирного населения.
Оперштаб Белгородской области сообщал, что на Шебекинском направлении идут обстрелы. Прорывов ВСУ нет.
Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ стягивают войска к Белгородской области. По его словам, украинские граждане показывают ВСУ пути.
Первый пункт временного размещения в Белгороде принял 134 жителя Шебекино. Среди них — 34 ребенка. Об этом заявил мэр Белгорода Валентин Демидов.