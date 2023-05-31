31 мая 2023

Полпред Якушев обратился к уральцам в День защиты детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Якушев и Моор. Тюмень, якушев владимир
Владимир Якушев отметил, что основная задач по воспитанию счастливых детей лежит на взрослых, поэтому они должны быть хорошим примером Фото:

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил жителей региона с Днем защиты детей и призвал взрослых помочь детям остаться честными и открытыми, пронести эти качества через года. Поздравление опубликовано на официальном сайте полпредства.

«Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днем защиты детей! Все дети рождаются честными и открытыми. Любознательными и настроенными на созидание. Задача взрослых — сохранить в них эти способности и помочь перенести их во взрослую жизнь», — отметил Якушев.

Полпред добавил, что у государства есть приоритет на то, чтобы таланты детей раскрывались и совершенствовались, поэтому в обществе большое внимание уделяют нравственному воспитанию, формированию традиционных семейных ценностей. Взрослые должны быть хорошим примером и работать над собой ради будущих поколений. А детям Якушев пожелал верить в себя, не пасовать перед трудностями и смело идите за своей мечтой.

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Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил жителей региона с Днем защиты детей и призвал взрослых помочь детям остаться честными и открытыми, пронести эти качества через года. Поздравление опубликовано на официальном сайте полпредства. «Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днем защиты детей! Все дети рождаются честными и открытыми. Любознательными и настроенными на созидание. Задача взрослых — сохранить в них эти способности и помочь перенести их во взрослую жизнь», — отметил Якушев. Полпред добавил, что у государства есть приоритет на то, чтобы таланты детей раскрывались и совершенствовались, поэтому в обществе большое внимание уделяют нравственному воспитанию, формированию традиционных семейных ценностей. Взрослые должны быть хорошим примером и работать над собой ради будущих поколений. А детям Якушев пожелал верить в себя, не пасовать перед трудностями и смело идите за своей мечтой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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