Жителям Тобольска стали доступны новые авиарейсы в ЯНАО и Татарстан

Из аэропорта Тобольска запустили новые рейсы в Новый Уренгой, Самару и Бугульму
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Экскурсия на СИБУР. Тобольск, аэропорт тобольска, аэропорт remezov
Новые и существующие рейсы в Тобольске помогло ввести и сохранить правительство Тюменской области Фото:

Из Тобольска запустили новые авиарейсы в Новый Уренгой (ЯНАО), Самару и Бугульму (Татарстан). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта Ремезов. Полеты в эти и другие города стали возможны благодаря поддержке губернатора и правительства Тюменской области.

«Впервые из Тобольска можно улететь в Новый Уренгой и Самару. Рейсы будут выполняться по четвергам и субботам. Также добавляется рейс в Бугульму. Вылет в субботу, возвращение — в четверг», — рассказали URA.RU в пресс-службе аэропорта Ремезов.

В целом с 1 июня авиагавань перешла на новое расписание. Помимо вышеперечисленных направлений тоболяки смогут путешествовать самолетами в Москву (понедельник, четверг, пятница), Санкт-Петербург (понедельник, четверг, суббота), Красноярск (понедельник и пятница), Нижнекамск (понедельник, четверг), Сургут (четверг, суббота) и Казань (понедельник, пятница).

«Сохранение и дальнейшее развитие авиаперевозок из Ремезова стало возможным благодаря поддержке губернатора и правительства Тюменской области. Секвестирование федеральной части программы субсидирования пассажирских перевозок могло сильно отразиться на перспективах авиасообщения в Тобольске. Правительство региона решило вопрос замещения доли федерального бюджета областными бюджетными средствами на направлениях в Тобольск, что позволило сохранить и развить маршрутную сеть в рамках летнего расписания», — отметил исполнительный директор аэропорта Владимир Варавва.

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Из Тобольска запустили новые авиарейсы в Новый Уренгой (ЯНАО), Самару и Бугульму (Татарстан). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта Ремезов. Полеты в эти и другие города стали возможны благодаря поддержке губернатора и правительства Тюменской области. «Впервые из Тобольска можно улететь в Новый Уренгой и Самару. Рейсы будут выполняться по четвергам и субботам. Также добавляется рейс в Бугульму. Вылет в субботу, возвращение — в четверг», — рассказали URA.RU в пресс-службе аэропорта Ремезов. В целом с 1 июня авиагавань перешла на новое расписание. Помимо вышеперечисленных направлений тоболяки смогут путешествовать самолетами в Москву (понедельник, четверг, пятница), Санкт-Петербург (понедельник, четверг, суббота), Красноярск (понедельник и пятница), Нижнекамск (понедельник, четверг), Сургут (четверг, суббота) и Казань (понедельник, пятница). «Сохранение и дальнейшее развитие авиаперевозок из Ремезова стало возможным благодаря поддержке губернатора и правительства Тюменской области. Секвестирование федеральной части программы субсидирования пассажирских перевозок могло сильно отразиться на перспективах авиасообщения в Тобольске. Правительство региона решило вопрос замещения доли федерального бюджета областными бюджетными средствами на направлениях в Тобольск, что позволило сохранить и развить маршрутную сеть в рамках летнего расписания», — отметил исполнительный директор аэропорта Владимир Варавва.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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