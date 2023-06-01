Жителям Тобольска стали доступны новые авиарейсы в ЯНАО и Татарстан

Из аэропорта Тобольска запустили новые рейсы в Новый Уренгой, Самару и Бугульму

Новые и существующие рейсы в Тобольске помогло ввести и сохранить правительство Тюменской области Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Из Тобольска запустили новые авиарейсы в Новый Уренгой (ЯНАО), Самару и Бугульму (Татарстан). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта Ремезов. Полеты в эти и другие города стали возможны благодаря поддержке губернатора и правительства Тюменской области.

«Впервые из Тобольска можно улететь в Новый Уренгой и Самару. Рейсы будут выполняться по четвергам и субботам. Также добавляется рейс в Бугульму. Вылет в субботу, возвращение — в четверг», — рассказали URA.RU в пресс-службе аэропорта Ремезов.

В целом с 1 июня авиагавань перешла на новое расписание. Помимо вышеперечисленных направлений тоболяки смогут путешествовать самолетами в Москву (понедельник, четверг, пятница), Санкт-Петербург (понедельник, четверг, суббота), Красноярск (понедельник и пятница), Нижнекамск (понедельник, четверг), Сургут (четверг, суббота) и Казань (понедельник, пятница).

«Сохранение и дальнейшее развитие авиаперевозок из Ремезова стало возможным благодаря поддержке губернатора и правительства Тюменской области. Секвестирование федеральной части программы субсидирования пассажирских перевозок могло сильно отразиться на перспективах авиасообщения в Тобольске. Правительство региона решило вопрос замещения доли федерального бюджета областными бюджетными средствами на направлениях в Тобольск, что позволило сохранить и развить маршрутную сеть в рамках летнего расписания», — отметил исполнительный директор аэропорта Владимир Варавва.