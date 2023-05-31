31 мая 2023

Тюменцы вынуждены месяц ждать установки кондиционеров из-за высокого спроса

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, кондиционер, вентелятор, стрит арт
Стоимость бытовых кондиционеров в Тюмени начинается от 20 тысяч рублей Фото:

Жители Тюмени вынуждены месяц ждать установки кондиционеров из-за высокого спроса на товар. Об этом URA.RU рассказал технический директор «ТМ-Климат» Александр Шувалов. По его словам, стоимость кондиционеров начинается от 20 тысяч рублей, а установка от 11 тысяч.

«У нас большая очередь, на установку кондиционеров сейчас идет запись на 29—30 июня. Корректировка цены произошла, но связана она с курсом доллара. Цена не меняется от спроса, она меняется от общей экономической ситуации. <…> Стоимость бытовых кондиционеров начинается от 20 тысяч рублей, стандартный монтаж от 11 тысяч», — рассказал URA.RU Шувалов.

Корреспонденту агентства в компании «ТМ-Климат» также добавили, что по сравнению с зимой цены на кондиционеры увеличились на 7%. Также за месяц спрос на товар вырос на 30-40%.

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Жители Тюмени вынуждены месяц ждать установки кондиционеров из-за высокого спроса на товар. Об этом URA.RU рассказал технический директор «ТМ-Климат» Александр Шувалов. По его словам, стоимость кондиционеров начинается от 20 тысяч рублей, а установка от 11 тысяч. «У нас большая очередь, на установку кондиционеров сейчас идет запись на 29—30 июня. Корректировка цены произошла, но связана она с курсом доллара. Цена не меняется от спроса, она меняется от общей экономической ситуации. <…> Стоимость бытовых кондиционеров начинается от 20 тысяч рублей, стандартный монтаж от 11 тысяч», — рассказал URA.RU Шувалов. Корреспонденту агентства в компании «ТМ-Климат» также добавили, что по сравнению с зимой цены на кондиционеры увеличились на 7%. Также за месяц спрос на товар вырос на 30-40%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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