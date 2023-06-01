МИД РФ: США ставят себя выше закона, шпионя людьми через iPhone

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США следят за гражданами через мобильные телефоны Фото:

США осуществляют слежку за американцами и гражданами других стран через IT-компании, тем самым ставя себя выше закона. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России, реагируя на сообщения ФСБ, что спецслужбы США следят за людьми через iPhone.

«США — государство, которое ставит себя выше закона. Ни одно государство не вправе злоупотреблять своими технологическими возможностями в такой чувствительной сфере, как доступ к персональным данным пользователей смартфонов», — указано в сообщении на сайте МИД РФ.

В МИД подчеркнули, что факты слежки за интернет-пользователями доказывают то, о чем Москва не раз предупреждала. По данным ведомства, Вашингтон уже более 10 лет использует IT-компании для сбора данных граждан. В российском ведомстве потребовали создать справедливые механизмы регулирования в цифровой сфере.

Ранее сотрудники ФСБ России сообщили о том, что США занимаются разведывательной деятельностью, заражая продукцию Apple вредоносным программным обеспечением. По данным службы, были выявлены факты заражения абонентов, использующих SIM-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства российской стороны, пишет Pravda.Ru.

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США осуществляют слежку за американцами и гражданами других стран через IT-компании, тем самым ставя себя выше закона. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России, реагируя на сообщения ФСБ, что спецслужбы США следят за людьми через iPhone. «США — государство, которое ставит себя выше закона. Ни одно государство не вправе злоупотреблять своими технологическими возможностями в такой чувствительной сфере, как доступ к персональным данным пользователей смартфонов», — указано в сообщении на сайте МИД РФ. В МИД подчеркнули, что факты слежки за интернет-пользователями доказывают то, о чем Москва не раз предупреждала. По данным ведомства, Вашингтон уже более 10 лет использует IT-компании для сбора данных граждан. В российском ведомстве потребовали создать справедливые механизмы регулирования в цифровой сфере. Ранее сотрудники ФСБ России сообщили о том, что США занимаются разведывательной деятельностью, заражая продукцию Apple вредоносным программным обеспечением. По данным службы, были выявлены факты заражения абонентов, использующих SIM-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства российской стороны, пишет Pravda.Ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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