МИД РФ: США ставят себя выше закона, шпионя людьми через iPhone

01 июня 2023 в 15:44 Размер текста - 17 +

США следят за гражданами через мобильные телефоны Фото: Владимир Андреев © URA.RU США осуществляют слежку за американцами и гражданами других стран через IT-компании, тем самым ставя себя выше закона. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России, реагируя на сообщения ФСБ, что спецслужбы США следят за людьми через iPhone. «США — государство, которое ставит себя выше закона. Ни одно государство не вправе злоупотреблять своими технологическими возможностями в такой чувствительной сфере, как доступ к персональным данным пользователей смартфонов», — указано в сообщении на сайте МИД РФ. В МИД подчеркнули, что факты слежки за интернет-пользователями доказывают то, о чем Москва не раз предупреждала. По данным ведомства, Вашингтон уже более 10 лет использует IT-компании для сбора данных граждан. В российском ведомстве потребовали создать справедливые механизмы регулирования в цифровой сфере. Ранее сотрудники ФСБ России сообщили о том, что США занимаются разведывательной деятельностью, заражая продукцию Apple вредоносным программным обеспечением. По данным службы, были выявлены факты заражения абонентов, использующих SIM-карты , зарегистрированные на диппредставительства и посольства российской стороны, пишет Pravda.Ru.

США осуществляют слежку за американцами и гражданами других стран через IT-компании, тем самым ставя себя выше закона. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России, реагируя на сообщения ФСБ, что спецслужбы США следят за людьми через iPhone. «США — государство, которое ставит себя выше закона. Ни одно государство не вправе злоупотреблять своими технологическими возможностями в такой чувствительной сфере, как доступ к персональным данным пользователей смартфонов», — указано в сообщении на сайте МИД РФ. В МИД подчеркнули, что факты слежки за интернет-пользователями доказывают то, о чем Москва не раз предупреждала. По данным ведомства, Вашингтон уже более 10 лет использует IT-компании для сбора данных граждан. В российском ведомстве потребовали создать справедливые механизмы регулирования в цифровой сфере. Ранее сотрудники ФСБ России сообщили о том, что США занимаются разведывательной деятельностью, заражая продукцию Apple вредоносным программным обеспечением. По данным службы, были выявлены факты заражения абонентов, использующих SIM-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства российской стороны, пишет Pravda.Ru.