Средняя стоимость «однушки» на вторичном рынке в Челябинске — 2,6 млн рублей, на первичном — 3,6 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинск вошел в топ-3 по доступности жилья на вторичном рынке в России в пересчете на среднюю зарплату. Приобрести однокомнатную квартиру на вторичном рынке челябинец может за 52 зарплаты, средняя стоимость такого жилья составит 2,6 млн рублей, сообщили в пресс-службе «Авито-Недвижимость».

«Быстрее всего собственную „однушку“ на вторичном рынке приобретут жители Тюмени. Чтобы совершить такую покупку, им понадобится 46 средних по региону зарплат (менее 4 лет работы). Также в топ-3 по этому показателю входят Челябинск (52 зарплаты) и Красноярск (54 зарплаты). В европейской части России меньше всего средних зарплат потратят жители Перми (62)», — сообщили в пресс-службе.

Притом, что средняя зарплата в Челябинске по подсчетам аналитиков на данный момент составляет 50 тысяч 104 рубля в месяц, жилье на первичном рынке в городе не столь доступно. «Однушку» можно приобрести за 3,6 млн рублей. Среднестатистическому челябинцу при этом придется отдать 71 зарплату. Поэтому в список регионов по доступности новостроек в пересчете на среднюю зарплату город не попал. Легче всего купить новое жилье на первичном рынке в Тюмени — 49 зарплат, Красноярске — 66 зарплат и Саратове — 68 зарплат.