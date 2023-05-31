В Перми родители обвинили воспитательницу детсада в избиении детей. Скрин

01 июня 2023 в 16:22 Размер текста - 17 +

По словам родителей, детей бьют за невыполненные задания Фото: Анна Майорова © URA.RU В Перми родители обвиняют воспитательницу детского сада № 419 в том, что она избивает их детей. Возмущенный пост и скриншоты из родительского чата пермяки опубликовали в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Это началось полгода назад. Дети стали бояться ходить в садик. В ноябре одна из родительниц заподозрила рукоприкладство, но все свели на то, что ребенок преувеличил. Пару недель назад, опоздав в садик, слышал, как воспитатель кричит на детей и шлепает тетрадкой. А когда заглянул в группу, увидел, как она ударила ребенка ладошкой по лицу», — пишет автор поста. По словам родителей, им пообещали, что уволят этого воспитателя, но по факту педагога просто перевели в другую группу. Она каждый день приходит к детям в обед и говорит, что скоро вернется к ним. «Мы узнали, что в нашу группу эту женщину перевели из-за жалоб родителей. Она била детей, орала на них, одному из мальчиков надела опорожненные трусы на голову. Коллективную жалобу донесли до заведующей, но положительного результата не увидели. Воспитатель переходил из группы в группу.», — возмущается пермяк. На условиях анонимности один из родителей сообщил URA.RU, что все происходит в детском саду № 419, а также имя и фамилию воспитательницы, но из этических соображений агентство не публикует ее персональные данные. Заведующая детским садом № 419 Рафиля Валиева отказалась комментировать происходящее. В пресс-службе администрации URA.RU сообщили, что в ближайшее время прокомментируют ситуацию. За невыполненные задания детей бьют по голове Сообщество «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми родители обвиняют воспитательницу детского сада № 419 в том, что она избивает их детей. Возмущенный пост и скриншоты из родительского чата пермяки опубликовали в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Это началось полгода назад. Дети стали бояться ходить в садик. В ноябре одна из родительниц заподозрила рукоприкладство, но все свели на то, что ребенок преувеличил. Пару недель назад, опоздав в садик, слышал, как воспитатель кричит на детей и шлепает тетрадкой. А когда заглянул в группу, увидел, как она ударила ребенка ладошкой по лицу», — пишет автор поста. По словам родителей, им пообещали, что уволят этого воспитателя, но по факту педагога просто перевели в другую группу. Она каждый день приходит к детям в обед и говорит, что скоро вернется к ним. «Мы узнали, что в нашу группу эту женщину перевели из-за жалоб родителей. Она била детей, орала на них, одному из мальчиков надела опорожненные трусы на голову. Коллективную жалобу донесли до заведующей, но положительного результата не увидели. Воспитатель переходил из группы в группу.», — возмущается пермяк. На условиях анонимности один из родителей сообщил URA.RU, что все происходит в детском саду № 419, а также имя и фамилию воспитательницы, но из этических соображений агентство не публикует ее персональные данные. Заведующая детским садом № 419 Рафиля Валиева отказалась комментировать происходящее. В пресс-службе администрации URA.RU сообщили, что в ближайшее время прокомментируют ситуацию.