В Перми родители обвиняют воспитательницу детского сада № 419 в том, что она избивает их детей. Возмущенный пост и скриншоты из родительского чата пермяки опубликовали в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте».
«Это началось полгода назад. Дети стали бояться ходить в садик. В ноябре одна из родительниц заподозрила рукоприкладство, но все свели на то, что ребенок преувеличил. Пару недель назад, опоздав в садик, слышал, как воспитатель кричит на детей и шлепает тетрадкой. А когда заглянул в группу, увидел, как она ударила ребенка ладошкой по лицу», — пишет автор поста.
По словам родителей, им пообещали, что уволят этого воспитателя, но по факту педагога просто перевели в другую группу. Она каждый день приходит к детям в обед и говорит, что скоро вернется к ним. «Мы узнали, что в нашу группу эту женщину перевели из-за жалоб родителей. Она била детей, орала на них, одному из мальчиков надела опорожненные трусы на голову. Коллективную жалобу донесли до заведующей, но положительного результата не увидели. Воспитатель переходил из группы в группу.», — возмущается пермяк. На условиях анонимности один из родителей сообщил URA.RU, что все происходит в детском саду № 419, а также имя и фамилию воспитательницы, но из этических соображений агентство не публикует ее персональные данные.
Заведующая детским садом № 419 Рафиля Валиева отказалась комментировать происходящее. В пресс-службе администрации URA.RU сообщили, что в ближайшее время прокомментируют ситуацию.
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