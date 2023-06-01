Путин рассказал, как он спит

Путин заявил, что спит по шесть-семь часов в сутки
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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин назвал свой график однообразным Фото:

Президент России Владимир Путин заявил, что спит по шесть-семь часов. Также он старается регулярно заниматься спортом. Об этом российский лидер заявил в ходе встречи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

«Как и все люди, конечно, я сплю. В отличие от некоторых известных вам людей, стараюсь не бросать заниматься спортом. Сплю по шесть-семь часов. Сегодня спал гораздо меньше», — сказал Владимир Путин. Он также назвал свой график достаточно однообразным. Трансляция его выступления ведется на телеканале «Россия 24».

Ранее Путин посетил выставку в центре «Зотов». Там он пошутил, что предпочитает играть в видеоигры в будние дни.

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Президент России Владимир Путин заявил, что спит по шесть-семь часов. Также он старается регулярно заниматься спортом. Об этом российский лидер заявил в ходе встречи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава». «Как и все люди, конечно, я сплю. В отличие от некоторых известных вам людей, стараюсь не бросать заниматься спортом. Сплю по шесть-семь часов. Сегодня спал гораздо меньше», — сказал Владимир Путин. Он также назвал свой график достаточно однообразным. Трансляция его выступления ведется на телеканале «Россия 24». Ранее Путин посетил выставку в центре «Зотов». Там он пошутил, что предпочитает играть в видеоигры в будние дни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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