Путин рассказал, как он спит

Президент России Владимир Путин заявил, что спит по шесть-семь часов. Также он старается регулярно заниматься спортом. Об этом российский лидер заявил в ходе встречи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».
«Как и все люди, конечно, я сплю. В отличие от некоторых известных вам людей, стараюсь не бросать заниматься спортом. Сплю по шесть-семь часов. Сегодня спал гораздо меньше», — сказал Владимир Путин. Он также назвал свой график достаточно однообразным. Трансляция его выступления ведется на телеканале «Россия 24».
Ранее Путин посетил выставку в центре «Зотов». Там он пошутил, что предпочитает играть в видеоигры в будние дни.
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