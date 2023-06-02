IT-эксперт Алексахин предупредил об опасности сбора биометрических данных

Передав свои биометрические данные, человек рискует остаться без денег, сказал Александр Алексахин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сбор биометрических данных может обернуться против человека. Как рассказал URA.RU доцент факультета информационных технологий Университета Синергия Александр Алексахин, это может привести к краже личных данных, нарушению конфиденциальности, а также потере доступа к защищенным сервисам.

«В некоторых случаях можно использовать собранные биометрические данные и против вас. Если хакеры получат доступ к вашей биометрической информации, которая может включать отпечатки пальцев, данные распознавания лиц или сканирование радужной оболочки глаза, это может привести к краже личных данных, финансовому мошенничеству и другим киберпреступлениям», — сказал Александр Алексахин.

По его словам, человек может потерять возможность получения защищенной информации из-за некорректного сбора биометрических данных. «Они могут быть неточными или неполными, что может привести к ошибочной идентификации или неверной информации. Например, несоответствие между вашими сохраненными данными отпечатка пальца и вашим фактическим отпечатком пальца может привести к отказу в доступе к защищенной области или финансовому счету», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что биометрические данные, собранные различными учреждениями или частными компаниями, могут использоваться для наблюдения, отслеживания и контроля, нарушая вашу конфиденциальность. «Например, технология распознавания лиц, используемая для идентификации подозреваемых, может привести к ложным или неправомерным действиям по отношению к вам. Биометрические данные могут использоваться для принуждения людей к выполнению требований против их воли. Так, некоторые компании требуют биометрические данные в качестве условия для путешествий, трудоустройства или других льгот, ограничивая индивидуальный выбор и автономию», — заключил собеседник агентства.

Россияне могут отказаться от сбора и размещения своих биометрических персональных данных при личном присутствии в МФЦ. Соответствующие поправки в положение закона об идентификации и аутентификации физлиц с использованием биометрии вступили в силу с 1 июня.