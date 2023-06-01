Mash: ВСУ ударили по Белгородской области ракетой-убийцей авиалайнеров

01 июня 2023 в 18:35 Размер текста - 17 +

ВСУ атаковали Белгородскую область ракетой С-200 Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Белгородской области ракетой-убийцей авиалайнеров С-200, пусковую установку для которой, скорее всего, предоставила Польша. Об этом написали в telegram-канале Mash. «Накануне жители приграничного Алексеевского городского округа услышали мощный взрыв, после чего местные заметили огромную воронку между селами Осадчее и Красное. Прибывшие на место саперы обнаружили в ней обломки и хвостовик ракеты С-200, которые были безопасно уничтожены», — передает telegram-канал. В СМИ также предположили, что пусковая установка для ракеты могла быть предоставлена Польшей в рамках военной поддержки. «Украина заявляла, что собственные комплексы С-200 она сняла с вооружения и утилизировала к концу 2013 года», — заключили в Mash. URA.RU направило запросы в Министерство обороны РФ и администрацию Белгородской области для уточнения информации. Ответа пока не последовало. В последнее время атаки на Белгородскую область со стороны ВСУ значительно участились. Так, недавно стало известно, что российские войска и ФСБ пресекли три попытки украинских ДРГ атаковать территорию региона, пишет деловое издание «Взгляд». Тем не менее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что атаки на область не скажутся на ходе спецоперации, передает Life . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Белгородской области ракетой-убийцей авиалайнеров С-200, пусковую установку для которой, скорее всего, предоставила Польша. Об этом написали в telegram-канале Mash. «Накануне жители приграничного Алексеевского городского округа услышали мощный взрыв, после чего местные заметили огромную воронку между селами Осадчее и Красное. Прибывшие на место саперы обнаружили в ней обломки и хвостовик ракеты С-200, которые были безопасно уничтожены», — передает telegram-канал. В СМИ также предположили, что пусковая установка для ракеты могла быть предоставлена Польшей в рамках военной поддержки. «Украина заявляла, что собственные комплексы С-200 она сняла с вооружения и утилизировала к концу 2013 года», — заключили в Mash. URA.RU направило запросы в Министерство обороны РФ и администрацию Белгородской области для уточнения информации. Ответа пока не последовало. В последнее время атаки на Белгородскую область со стороны ВСУ значительно участились. Так, недавно стало известно, что российские войска и ФСБ пресекли три попытки украинских ДРГ атаковать территорию региона, пишет деловое издание «Взгляд». Тем не менее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что атаки на область не скажутся на ходе спецоперации, передает Life.