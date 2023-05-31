В ХМАО перекрыли трассу из-за лесных пожаров

Движение ограничили участке дороги между Ураем и Междуреченским
В Кондинском районе ХМАО из-за лесных пожаров ограничили движение на участке автодороги между Ураем и Междуреченским. Об этом сообщает telegram-канал «Дороги Югры».
«В связи с лесными пожарами и ограниченной видимостью на автодороге „Юг“ (Урай — Междуреченский) ограничено движение автотранспорта. Участок с 242 по 246 км закрыт для всех типов транспортных средств,» — указано в публикации.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО полиция запретила водителям выезжать на трассу Нижневартовск — Радужный. Из-за лесных пожаров на дороге было сильное задымление.
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