31 мая 2023

В ХМАО перекрыли трассу из-за лесных пожаров

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Движение ограничили участке дороги между Ураем и Междуреченским Фото:

В Кондинском районе ХМАО из-за лесных пожаров ограничили движение на участке автодороги между Ураем и Междуреченским. Об этом сообщает telegram-канал «Дороги Югры».

«В связи с лесными пожарами и ограниченной видимостью на автодороге „Юг“ (Урай — Междуреченский) ограничено движение автотранспорта. Участок с 242 по 246 км закрыт для всех типов транспортных средств,» — указано в публикации.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО полиция запретила водителям выезжать на трассу Нижневартовск — Радужный. Из-за лесных пожаров на дороге было сильное задымление.

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В Кондинском районе ХМАО из-за лесных пожаров ограничили движение на участке автодороги между Ураем и Междуреченским. Об этом сообщает telegram-канал «Дороги Югры». «В связи с лесными пожарами и ограниченной видимостью на автодороге „Юг“ (Урай — Междуреченский) ограничено движение автотранспорта. Участок с 242 по 246 км закрыт для всех типов транспортных средств,» — указано в публикации. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО полиция запретила водителям выезжать на трассу Нижневартовск — Радужный. Из-за лесных пожаров на дороге было сильное задымление.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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