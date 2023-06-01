Автомобили отдыхающих будут эвакуировать с озер Челябинской области

Отдыхающие паркуют машины у озер, несмотря на запреты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Госавтоинспекция будет принудительно эвакуировать автомобили отдыхающих, которые оставляют их на берегах озер Челябинской области, несмотря на запрещающие знаки. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области.

«Эвакуация транспорта будет производиться там, где есть дорожные знаки, запрещающие парковку. Также движение будет приостановлено по направлению к озерам в случае образования автомобильных заторов», — уточнили в Госавтоинспеции региона.

Там уточнили, что речь идет о территории у озер Еловое, Кисегач, Увильды, Касарги, Тургояк и Саткинского пруда. В ведомстве подчеркнули, что с наступлением летнего сезона у этих водоемов увеличивается поток автомобилей, поскольку там расположены многочисленные базы отдыха. Наибольшую нагрузку испытывает дорога Миасс-Чебаркуль на участке от санатория «Сосновая горка» до «Елового», а также от «Утеса» до «Кисегача». Скопление автомобилей затрудняет проезд спецмашин, в том числе пожарных и скорой помощи.