Автомобили отдыхающих будут эвакуировать с озер Челябинской области

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Пляж «Голубые озера». Курган, голубые озера, отдых, машины, парковка в лесу
Отдыхающие паркуют машины у озер, несмотря на запреты Фото:

Госавтоинспекция будет принудительно эвакуировать автомобили отдыхающих, которые оставляют их на берегах озер Челябинской области, несмотря на запрещающие знаки. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области.

«Эвакуация транспорта будет производиться там, где есть дорожные знаки, запрещающие парковку. Также движение будет приостановлено по направлению к озерам в случае образования автомобильных заторов», — уточнили в Госавтоинспеции региона.

Там уточнили, что речь идет о территории у озер Еловое, Кисегач, Увильды, Касарги, Тургояк и Саткинского пруда. В ведомстве подчеркнули, что с наступлением летнего сезона у этих водоемов увеличивается поток автомобилей, поскольку там расположены многочисленные базы отдыха. Наибольшую нагрузку испытывает дорога Миасс-Чебаркуль на участке от санатория «Сосновая горка» до «Елового», а также от «Утеса» до «Кисегача». Скопление автомобилей затрудняет проезд спецмашин, в том числе пожарных и скорой помощи.

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Госавтоинспекция будет принудительно эвакуировать автомобили отдыхающих, которые оставляют их на берегах озер Челябинской области, несмотря на запрещающие знаки. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области. «Эвакуация транспорта будет производиться там, где есть дорожные знаки, запрещающие парковку. Также движение будет приостановлено по направлению к озерам в случае образования автомобильных заторов», — уточнили в Госавтоинспеции региона. Там уточнили, что речь идет о территории у озер Еловое, Кисегач, Увильды, Касарги, Тургояк и Саткинского пруда. В ведомстве подчеркнули, что с наступлением летнего сезона у этих водоемов увеличивается поток автомобилей, поскольку там расположены многочисленные базы отдыха. Наибольшую нагрузку испытывает дорога Миасс-Чебаркуль на участке от санатория «Сосновая горка» до «Елового», а также от «Утеса» до «Кисегача». Скопление автомобилей затрудняет проезд спецмашин, в том числе пожарных и скорой помощи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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