01 июня 2023

Медведев восхитился уровню выпуска военной техники в России

Медведев: Россия вышла на «фантастический» уровень выпуска военной техники
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев сообщил, что за год в РФ выпущено более 600 танков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что выпуск военной техники в России вышел на «фантастический» уровень. По его данным, с начала года в стране выпущено порядка 600 танков.

«Я сам не ожидал, что так быстро удастся развернуть производство. […] Мы по большинству параметров выпуска военной техники, спецтехники, средств поражения вышла на уровень, который казался фантастическим. Только в этом году промышленность РФ выпустила свыше 600 танков», — сказал Дмитрий Медведев в ходе рабочего визита в Волгоградскую область. Запись он разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее Дмитрий Медведев говорил о том, что Россия будет наращивать производство вооружений. Он подчеркнул, что российские штурмовики должны получать в разы больше снарядов. Он призвал нарастить производство танков и артиллерии. По мнению Медведева, на Украине российская армия противостоит не только ВСУ, но и всему блоку НАТО.

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что выпуск военной техники в России вышел на «фантастический» уровень. По его данным, с начала года в стране выпущено порядка 600 танков. «Я сам не ожидал, что так быстро удастся развернуть производство. […] Мы по большинству параметров выпуска военной техники, спецтехники, средств поражения вышла на уровень, который казался фантастическим. Только в этом году промышленность РФ выпустила свыше 600 танков», — сказал Дмитрий Медведев в ходе рабочего визита в Волгоградскую область. Запись он разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее Дмитрий Медведев говорил о том, что Россия будет наращивать производство вооружений. Он подчеркнул, что российские штурмовики должны получать в разы больше снарядов. Он призвал нарастить производство танков и артиллерии. По мнению Медведева, на Украине российская армия противостоит не только ВСУ, но и всему блоку НАТО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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