Медведев восхитился уровню выпуска военной техники в России

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что выпуск военной техники в России вышел на «фантастический» уровень. По его данным, с начала года в стране выпущено порядка 600 танков.
«Я сам не ожидал, что так быстро удастся развернуть производство. […] Мы по большинству параметров выпуска военной техники, спецтехники, средств поражения вышла на уровень, который казался фантастическим. Только в этом году промышленность РФ выпустила свыше 600 танков», — сказал Дмитрий Медведев в ходе рабочего визита в Волгоградскую область. Запись он разместил
Ранее Дмитрий Медведев говорил о том, что Россия будет наращивать производство вооружений. Он подчеркнул, что российские штурмовики должны получать в разы больше снарядов. Он призвал нарастить производство танков и артиллерии. По мнению Медведева, на Украине российская армия противостоит не только ВСУ, но и всему блоку НАТО.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!