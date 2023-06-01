Медведев восхитился уровню выпуска военной техники в России

Медведев: Россия вышла на «фантастический» уровень выпуска военной техники

01 июня 2023 в 23:58 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев сообщил, что за год в РФ выпущено более 600 танков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что выпуск военной техники в России вышел на «фантастический» уровень. По его данным, с начала года в стране выпущено порядка 600 танков. «Я сам не ожидал, что так быстро удастся развернуть производство. […] Мы по большинству параметров выпуска военной техники, спецтехники, средств поражения вышла на уровень, который казался фантастическим. Только в этом году промышленность РФ выпустила свыше 600 танков», — сказал Дмитрий Медведев в ходе рабочего визита в Волгоградскую область. Запись он разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее Дмитрий Медведев говорил о том, что Россия будет наращивать производство вооружений. Он подчеркнул, что российские штурмовики должны получать в разы больше снарядов. Он призвал нарастить производство танков и артиллерии. По мнению Медведева, на Украине российская армия противостоит не только ВСУ, но и всему блоку НАТО.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что выпуск военной техники в России вышел на «фантастический» уровень. По его данным, с начала года в стране выпущено порядка 600 танков. «Я сам не ожидал, что так быстро удастся развернуть производство. […] Мы по большинству параметров выпуска военной техники, спецтехники, средств поражения вышла на уровень, который казался фантастическим. Только в этом году промышленность РФ выпустила свыше 600 танков», — сказал Дмитрий Медведев в ходе рабочего визита в Волгоградскую область. Запись он разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее Дмитрий Медведев говорил о том, что Россия будет наращивать производство вооружений. Он подчеркнул, что российские штурмовики должны получать в разы больше снарядов. Он призвал нарастить производство танков и артиллерии. По мнению Медведева, на Украине российская армия противостоит не только ВСУ, но и всему блоку НАТО.