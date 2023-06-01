01 июня 2023
31 мая 2023

В Кургане полиция задержала сбытчика мефедрона

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ГИБДД на дежурстве. Екатеринбург, автомобиль дпс, полиция, гибдд, дпс, дорожная безопасность
Наркополицейские задержали в Кургане сбытчика мефедрона Фото:

В Кургане наркополицейские поймали 31-летнего ранее судимого жителя Кетовского округа. В автомобиле злоумышленника нашли мефедрон. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба УМВД России по Курганской области.

«Полицейские изъяли у подозреваемого наркотическое средство мефедрон массой более 200 граммов. Злоумышленник сознался, что забрал закладку в лесном массиве Кетовского округа для расфасовки и сбыта наркозависимым», — уточнила пресс-служба ведомства.

По информации следственных органов, на жителя Кетовского округа завели уголовное дело (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов). Злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники правоохранительных органов задержали в Кургане 34-летнюю мать четверых детей. Оперативники нашли у нее наркотики.

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В Кургане наркополицейские поймали 31-летнего ранее судимого жителя Кетовского округа. В автомобиле злоумышленника нашли мефедрон. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба УМВД России по Курганской области. «Полицейские изъяли у подозреваемого наркотическое средство мефедрон массой более 200 граммов. Злоумышленник сознался, что забрал закладку в лесном массиве Кетовского округа для расфасовки и сбыта наркозависимым», — уточнила пресс-служба ведомства. По информации следственных органов, на жителя Кетовского округа завели уголовное дело (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов). Злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники правоохранительных органов задержали в Кургане 34-летнюю мать четверых детей. Оперативники нашли у нее наркотики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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