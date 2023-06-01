В Кургане полиция задержала сбытчика мефедрона

В Кургане наркополицейские поймали 31-летнего ранее судимого жителя Кетовского округа. В автомобиле злоумышленника нашли мефедрон. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба УМВД России по Курганской области.
«Полицейские изъяли у подозреваемого наркотическое средство мефедрон массой более 200 граммов. Злоумышленник сознался, что забрал закладку в лесном массиве Кетовского округа для расфасовки и сбыта наркозависимым», — уточнила пресс-служба ведомства.
По информации следственных органов, на жителя Кетовского округа завели уголовное дело (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов). Злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники правоохранительных органов задержали в Кургане 34-летнюю мать четверых детей. Оперативники нашли у нее наркотики.
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