США прекратили передавать России информацию о вооружениях в рамках ДСНВ

02 июня 2023 в 00:20 Размер текста - 17 +

Передачу данных США остановили с 1 июня Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Соединенные Штаты Америки прекратили передачу РФ данных о вооружениях, подпадающих под Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом говорится в официальном сообщении Госдепа. «США с 1 июня прекратили передавать РФ информацию о статусе и местонахождении свои стратегических вооружений, подпадающих под ДСНВ», — говорится в документе, опубликованном сайте Госдепа. Уточняется, что американская стороны отзывает выданные россиянам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ. Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что выход США из ДСНВ показывает, что в Вашингтоне документ превращается в оружие сведения политических счетов, пишет МК . Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что вопрос контроля над вооружениями очень важен для всего мира, пишет «Национальная служба новостей».

Соединенные Штаты Америки прекратили передачу РФ данных о вооружениях, подпадающих под Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом говорится в официальном сообщении Госдепа. «США с 1 июня прекратили передавать РФ информацию о статусе и местонахождении свои стратегических вооружений, подпадающих под ДСНВ», — говорится в документе, опубликованном сайте Госдепа. Уточняется, что американская стороны отзывает выданные россиянам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ. Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что выход США из ДСНВ показывает, что в Вашингтоне документ превращается в оружие сведения политических счетов, пишет МК. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что вопрос контроля над вооружениями очень важен для всего мира, пишет «Национальная служба новостей».