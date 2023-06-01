01 июня 2023

США прекратили передавать России информацию о вооружениях в рамках ДСНВ

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Передачу данных США остановили с 1 июня Фото:
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Соединенные Штаты Америки прекратили передачу РФ данных о вооружениях, подпадающих под Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом говорится в официальном сообщении Госдепа.

«США с 1 июня прекратили передавать РФ информацию о статусе и местонахождении свои стратегических вооружений, подпадающих под ДСНВ», — говорится в документе, опубликованном сайте Госдепа. Уточняется, что американская стороны отзывает выданные россиянам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что выход США из ДСНВ показывает, что в Вашингтоне документ превращается в оружие сведения политических счетов, пишет МК. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что вопрос контроля над вооружениями очень важен для всего мира, пишет «Национальная служба новостей».

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Соединенные Штаты Америки прекратили передачу РФ данных о вооружениях, подпадающих под Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом говорится в официальном сообщении Госдепа. «США с 1 июня прекратили передавать РФ информацию о статусе и местонахождении свои стратегических вооружений, подпадающих под ДСНВ», — говорится в документе, опубликованном сайте Госдепа. Уточняется, что американская стороны отзывает выданные россиянам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ. Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что выход США из ДСНВ показывает, что в Вашингтоне документ превращается в оружие сведения политических счетов, пишет МК. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что вопрос контроля над вооружениями очень важен для всего мира, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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