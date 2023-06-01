В ЯНАО поисковики второй день ищут 56-летнюю женщину. Фото

02 июня 2023 в 01:40 Размер текста - 17 +

Волонтеры просят сообщать любую информацию о пропавшей Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) волонтеры ищут пропавшую 31 мая 56-летнюю Марию Дьяконову. В ориентировке отряда «Лиза Алерт» указано, что женщина ушла в обед из дома и не вернулась. «31 мая 2023 года около 14.00 ушла из дома и не вернулась. Особые приметы: Рост 160 см, блондинка с короткими волосами, среднего телосложения, глаза зелено-карие. Была одета: коричневая вязаная кофта, серо-белые клетчатые штаны, белые кеды», — сообщается в сообществе волонтерского движения в социальной сети «ВКонтакте». Уточняется, что у женщины с собой имелись ключи от квартиры. Волонтеры просят сообщать любую информацию о местонахождении пропавшей по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или 102. Женщина ушла из дома и не вернулась Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Ноябрьске (ЯНАО) волонтеры ищут пропавшую 31 мая 56-летнюю Марию Дьяконову. В ориентировке отряда «Лиза Алерт» указано, что женщина ушла в обед из дома и не вернулась. «31 мая 2023 года около 14.00 ушла из дома и не вернулась. Особые приметы: Рост 160 см, блондинка с короткими волосами, среднего телосложения, глаза зелено-карие. Была одета: коричневая вязаная кофта, серо-белые клетчатые штаны, белые кеды», — сообщается в сообществе волонтерского движения в социальной сети «ВКонтакте». Уточняется, что у женщины с собой имелись ключи от квартиры. Волонтеры просят сообщать любую информацию о местонахождении пропавшей по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или 102.