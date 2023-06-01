01 июня 2023
31 мая 2023

В ЯНАО поисковики второй день ищут 56-летнюю женщину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревни, архив. Пермь, деревенская жизнь, природа, поиск пропавших, охотник с собакой
Волонтеры просят сообщать любую информацию о пропавшей Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) волонтеры ищут пропавшую 31 мая 56-летнюю Марию Дьяконову. В ориентировке отряда «Лиза Алерт» указано, что женщина ушла в обед из дома и не вернулась.

«31 мая 2023 года около 14.00 ушла из дома и не вернулась. Особые приметы: Рост 160 см, блондинка с короткими волосами, среднего телосложения, глаза зелено-карие. Была одета: коричневая вязаная кофта, серо-белые клетчатые штаны, белые кеды», — сообщается в сообществе волонтерского движения в социальной сети «ВКонтакте».

Уточняется, что у женщины с собой имелись ключи от квартиры. Волонтеры просят сообщать любую информацию о местонахождении пропавшей по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или 102.

Женщина ушла из дома и не вернулась

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В Ноябрьске (ЯНАО) волонтеры ищут пропавшую 31 мая 56-летнюю Марию Дьяконову. В ориентировке отряда «Лиза Алерт» указано, что женщина ушла в обед из дома и не вернулась. «31 мая 2023 года около 14.00 ушла из дома и не вернулась. Особые приметы: Рост 160 см, блондинка с короткими волосами, среднего телосложения, глаза зелено-карие. Была одета: коричневая вязаная кофта, серо-белые клетчатые штаны, белые кеды», — сообщается в сообществе волонтерского движения в социальной сети «ВКонтакте». Уточняется, что у женщины с собой имелись ключи от квартиры. Волонтеры просят сообщать любую информацию о местонахождении пропавшей по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или 102.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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