06 сентября 2025

Жительница Нового Уренгоя стала мамой в девятый раз в преддверие юбилея. Фото

Девочку назвали Есфирь
Девочку назвали Есфирь Фото:

В преддверии 50-летия Нового Уренгоя в семье и Юлии Загуменновых родился девятый ребенок. Так, 3 сентября на свет появилась девочка по имени Есфирь, сообщили в правительстве ЯНАО.

«В преддверии юбилея Нового Уренгоя у его жителей, Льва и Юлии Загуменновых родился девятый ребенок. Малышка Есфирь», — написано в telegram-канале ведомства

Вес новорожденной составил 3750 граммов, а рост — 55 сантиметров. Сейчас в семье Загуменновых пять дочерей и четыре сына. Родители вместе с детьми активно участвуют в спортивных мероприятиях, любят петь, заниматься рыбалкой и чтением.

