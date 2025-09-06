Девочку назвали Есфирь
В преддверии 50-летия Нового Уренгоя в семье и Юлии Загуменновых родился девятый ребенок. Так, 3 сентября на свет появилась девочка по имени Есфирь, сообщили в правительстве ЯНАО.
«В преддверии юбилея Нового Уренгоя у его жителей, Льва и Юлии Загуменновых родился девятый ребенок. Малышка Есфирь», — написано в telegram-канале ведомства
Вес новорожденной составил 3750 граммов, а рост — 55 сантиметров. Сейчас в семье Загуменновых пять дочерей и четыре сына. Родители вместе с детьми активно участвуют в спортивных мероприятиях, любят петь, заниматься рыбалкой и чтением.
