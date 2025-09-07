Главы Ямала, ХМАО и Тюменской области поздравили нефтяников с их праздником

Губернаторы трех нефтегазовых регионов России — ЯНАО, Югры и Тюменской области — поздравили работников топливно-энергетического комплекса с профессиональным праздником. Вместе с поздравлением губернатор Тюменской области Александр Моор в своем telegram-канале напомнил о скором Промышленно-энергетическом форуме TNF.
«Сегодня Тюмень сохраняет ведущую роль научного, инженерного и кадрового центра отрасли... Ключевые вопросы стратегии и технологий традиционно будут обсуждаться на Промышленно-энергетическом форуме TNF в сентябре», — пишет губернатор.
Тюменская область, ХМАО и Ямал составляют единый нефтегазовый кластер, который остается фундаментом энергетической безопасности России. На их территории расположены легендарные месторождения — Самотлорское, Фёдоровское, Уренгойское, Надымское, Ямбургское и другие.
История кластера — это история подвигов: от первых вахт на болотах Самотлора до освоения арктического шельфа. В настоящее время регионы развивают не только традиционную добычу, но и новые направления, такие как переработка, производство СПГ, цифровизация месторождений.
