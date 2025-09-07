Красную луну сегодня увидят жители ЯНАО, ХМАО и Тюменской области

На территории России, в том числе и трех регионов (Ямал, Югра, Тюменская область), можно будет наблюдать красную луну. Редкое зрелище по-другому именуют — полное лунное затмение, и в этом году оно будет самым долгим за предыдущие три года. Об этом пишет корреспондент URA.RU.
«Это будет одно из самых зрелищных событий в небе за последние годы, и его можно будет наблюдать практически на всей территории страны... Урал и Западная Сибирь: явление будет видно вечером и в первой половине ночи высоко над горизонтом», — пишут в сообщении.
Одно из самых ожидаемых событий астрономов начнется около 20:30 — 21:30. Луна входит в земную полутень. Затем час будет длиться теневое затмение, будет видно, как на спутник Земли наступает тень. В 22:30 — полное затмение, а в 23:11 будет кульминация затмения. Около 12 ночи лунное затмение закончится.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.