Застройщик Кетовской школы после сдачи объекта в три раза увеличил прибыль

02 июня 2023 в 02:33 Размер текста - 17 +

Застройщик Кетовской школы в три раза увеличил прибыль и выручку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Компания ООО «Эверест», которая построила Кетовскую школу (Курганская область), в три раза увеличила прибыль и выручку. Информация об этом содержится в финотчете организации, опубликованном в сервисе СБИС. «Выручка за 2021 год: 188 млн 135 тысяч рублей. Выручка за 2022 год: 660 млн 859 тысяч рублей. Прибыль за 2021 год: 578 тысяч рублей. Прибыль за 2022 год: 14 млн 756 тысяч рублей», — написано в финотчете ООО «Эверест». По информации сервиса СБИС, компания «Эверест» занимает четвертое место в Курганской области в категории строительство, ремонт и реконструкция зданий и сооружений. Средняя зарплата в организации, как указано в сервисе — достигла 21 тысячи рублей на сотрудника в месяц. Ранее URA.RU сообщало, что школу в селе Кетово (Курганская область) на 1100 мест построила компания «Эверест» в 2019 году. Власти отказались выкупать новую школу, так как область оценила ее в 738 млн рублей, а застройщик потребовал не менее 1,1 млрд рублей. Достичь согласия по стоимости объекта сразу не удалось, поэтому школа два года пустовала. Курганский прокурор Андрей Назаров направлял губернатору Вадиму Шумкову представление, в котором предложил наказать чиновников, виновных в ситуации с новой школой в Кетово.

Компания ООО «Эверест», которая построила Кетовскую школу (Курганская область), в три раза увеличила прибыль и выручку. Информация об этом содержится в финотчете организации, опубликованном в сервисе СБИС. «Выручка за 2021 год: 188 млн 135 тысяч рублей. Выручка за 2022 год: 660 млн 859 тысяч рублей. Прибыль за 2021 год: 578 тысяч рублей. Прибыль за 2022 год: 14 млн 756 тысяч рублей», — написано в финотчете ООО «Эверест». По информации сервиса СБИС, компания «Эверест» занимает четвертое место в Курганской области в категории строительство, ремонт и реконструкция зданий и сооружений. Средняя зарплата в организации, как указано в сервисе — достигла 21 тысячи рублей на сотрудника в месяц. Ранее URA.RU сообщало, что школу в селе Кетово (Курганская область) на 1100 мест построила компания «Эверест» в 2019 году. Власти отказались выкупать новую школу, так как область оценила ее в 738 млн рублей, а застройщик потребовал не менее 1,1 млрд рублей. Достичь согласия по стоимости объекта сразу не удалось, поэтому школа два года пустовала. Курганский прокурор Андрей Назаров направлял губернатору Вадиму Шумкову представление, в котором предложил наказать чиновников, виновных в ситуации с новой школой в Кетово.