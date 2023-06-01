01 июня 2023
31 мая 2023

Застройщик Кетовской школы после сдачи объекта в три раза увеличил прибыль

© Служба новостей «URA.RU»
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Кетово. Курган , кетово, школа, кетовский район
Застройщик Кетовской школы в три раза увеличил прибыль и выручку Фото:

Компания ООО «Эверест», которая построила Кетовскую школу (Курганская область), в три раза увеличила прибыль и выручку. Информация об этом содержится в финотчете организации, опубликованном в сервисе СБИС.

«Выручка за 2021 год: 188 млн 135 тысяч рублей. Выручка за 2022 год: 660 млн 859 тысяч рублей. Прибыль за 2021 год: 578 тысяч рублей. Прибыль за 2022 год: 14 млн 756 тысяч рублей», — написано в финотчете ООО «Эверест».

По информации сервиса СБИС, компания «Эверест» занимает четвертое место в Курганской области в категории строительство, ремонт и реконструкция зданий и сооружений. Средняя зарплата в организации, как указано в сервисе — достигла 21 тысячи рублей на сотрудника в месяц.

Ранее URA.RU сообщало, что школу в селе Кетово (Курганская область) на 1100 мест построила компания «Эверест» в 2019 году. Власти отказались выкупать новую школу, так как область оценила ее в 738 млн рублей, а застройщик потребовал не менее 1,1 млрд рублей. Достичь согласия по стоимости объекта сразу не удалось, поэтому школа два года пустовала. Курганский прокурор Андрей Назаров направлял губернатору Вадиму Шумкову представление, в котором предложил наказать чиновников, виновных в ситуации с новой школой в Кетово.

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Компания ООО «Эверест», которая построила Кетовскую школу (Курганская область), в три раза увеличила прибыль и выручку. Информация об этом содержится в финотчете организации, опубликованном в сервисе СБИС. «Выручка за 2021 год: 188 млн 135 тысяч рублей. Выручка за 2022 год: 660 млн 859 тысяч рублей. Прибыль за 2021 год: 578 тысяч рублей. Прибыль за 2022 год: 14 млн 756 тысяч рублей», — написано в финотчете ООО «Эверест». По информации сервиса СБИС, компания «Эверест» занимает четвертое место в Курганской области в категории строительство, ремонт и реконструкция зданий и сооружений. Средняя зарплата в организации, как указано в сервисе — достигла 21 тысячи рублей на сотрудника в месяц. Ранее URA.RU сообщало, что школу в селе Кетово (Курганская область) на 1100 мест построила компания «Эверест» в 2019 году. Власти отказались выкупать новую школу, так как область оценила ее в 738 млн рублей, а застройщик потребовал не менее 1,1 млрд рублей. Достичь согласия по стоимости объекта сразу не удалось, поэтому школа два года пустовала. Курганский прокурор Андрей Назаров направлял губернатору Вадиму Шумкову представление, в котором предложил наказать чиновников, виновных в ситуации с новой школой в Кетово.
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