Власти Курганской области выкупят школу в Кетово у застройщика после ее переоценки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские власти выкупят новую школу в селе Кетово после переоценки. Об этом URA.RU сообщил инсайдер, близкий к региональному правительству.

«Кетовская школа будет оценена заново и выкуплена. Проблема со школой аукнется курганским властям, потому что завышенная ее цена помешает получить дополнительные федеральные деньги на новые школы. Но проблема не особенно серьезная, потому что Курганская область реализует такое дикое количество проектов, что есть чем заниматься и помимо этого», — сказал инсайдер, близкий к областному правительству.

URA.RU направило в пресс-службу правительства Курганской области запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не поступил.

Школу в селе Кетово на 1100 мест построила компания «Эверест» в 2019 году. Власти отказались выкупать новую школу, так как область оценила ее в 738 млн рублей, а застройщик потребовал не менее 1,1 млрд рублей. Достичь согласия по стоимости объекта не удалось, поэтому школа почти два года пустовала. Курганский прокурор Андрей Назаров направил губернатору Вадиму Шумкову представление, в котором предложил наказать чиновников, виновных в ситуации с новой школой в Кетово. В 2021 году созданный родительский комитет провел пикеты у зданий правительства Курганской области, полпреда в Екатеринбурге, а также в Москве с просьбой помочь открыть школу в Кетово. Ситуация обострилась, власти обвинили активистов в разжигании скандала вокруг этой темы. После того, как активисты и застройщик принесли публичные извинения, была создана рабочая группа с участием администрации Кетовского района и представителей компании-застройщика. Губернатор Вадим Шумков поручил найти механизм урегулирования ситуации.

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