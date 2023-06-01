Военный эксперт увидел угрозу для России из-за решения США

Военный эксперт Леонков: отказ США предоставить телеметрию пусков МБР создает угрозу для всего мира

02 июня 2023 в 04:34 Размер текста - 17 +

Из-за отсутствия данных по телеметрии никто не будет понимать, куда летит ракета Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Решение США об отказе предоставлять телеметрию пусков американских межконтинентальных баллистических ракет (МБР) угрожает безопасности всего мира. Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Леонков. «Мы будем вынуждены считать каждый пуск американцев боевым. Таким образом США могут спровоцировать Россию на ответно-встречный удар», — приводит мнение Алексея Леонова РИА Новости. По его словам, это «безумное» решение Вашингтона ставит под угрозу безопасность всего мира. Эксперт пояснил, что из-за отсутствия данных по телеметрии пусков никто не будет понимать, куда летит ракета. Он считает, что это усложнит работу системы предупреждения о ракетном нападении. С 1 июня США перестали передавать России информацию о статусе и местонахождении свои стратегических вооружений, подпадающих под Договор о сокращении стратегических и наступательных вооружений (ДСНВ). Это стало ответной мерой на приостановку участия России в ДСНВ.

Решение США об отказе предоставлять телеметрию пусков американских межконтинентальных баллистических ракет (МБР) угрожает безопасности всего мира. Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Леонков. «Мы будем вынуждены считать каждый пуск американцев боевым. Таким образом США могут спровоцировать Россию на ответно-встречный удар», — приводит мнение Алексея Леонова РИА Новости. По его словам, это «безумное» решение Вашингтона ставит под угрозу безопасность всего мира. Эксперт пояснил, что из-за отсутствия данных по телеметрии пусков никто не будет понимать, куда летит ракета. Он считает, что это усложнит работу системы предупреждения о ракетном нападении. С 1 июня США перестали передавать России информацию о статусе и местонахождении свои стратегических вооружений, подпадающих под Договор о сокращении стратегических и наступательных вооружений (ДСНВ). Это стало ответной мерой на приостановку участия России в ДСНВ.