В свердловском городе начал работу летний трудовой отряд для школьников

В городе Дегтярск (Свердловская область) в Центре по работе с молодежью приступил к работе летний трудовой отряд. Об этом сообщили в администрации городского округа Дегтярск.
«В Центре по работе с молодежью состоялось открытие первой смены молодежной биржи труда. Участники трудовых отрядов будут задействованы в уборке и благоустройстве территорий города. В первый летний месяц 17 школьников будут работать по четыре часа, обедать и организованно проводить досуг», — рассказали на официальной странице городского округа «Вконтакте».
На открытии трудового отряда присутствовал мэр Дегтярска Вадим Пильников. «Третий год подряд ребята приводят в порядок общественные территории нашего города. И это безусловно заслуживает поддержки и одобрения», — рассказал Пильников.
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