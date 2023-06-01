01 июня 2023

В свердловском городе начал работу летний трудовой отряд для школьников

В Дегтярске начал деятельность летний трудовой отряд для школьников
© Служба новостей «URA.RU»
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Военно-профессиональная ориентация школьников. Курган, гардероб, школьники, ученики
Работать школьники будут по четыре часа в день Фото:

В городе Дегтярск (Свердловская область) в Центре по работе с молодежью приступил к работе летний трудовой отряд. Об этом сообщили в администрации городского округа Дегтярск.

«В Центре по работе с молодежью состоялось открытие первой смены молодежной биржи труда. Участники трудовых отрядов будут задействованы в уборке и благоустройстве территорий города. В первый летний месяц 17 школьников будут работать по четыре часа, обедать и организованно проводить досуг», — рассказали на официальной странице городского округа «Вконтакте».

На открытии трудового отряда присутствовал мэр Дегтярска Вадим Пильников. «Третий год подряд ребята приводят в порядок общественные территории нашего города. И это безусловно заслуживает поддержки и одобрения», — рассказал Пильников.

Ранее URA.RU сообщало о рабочей встрече заместителя полпреда Владимира Якушева — Бориса Кириллова с командиром Российских студенческих отрядов Дмитрием Парамоновым. Руководитель РСО рассказал о строительных проектах в УрФО в которых задействованы студенческие отряды.

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В городе Дегтярск (Свердловская область) в Центре по работе с молодежью приступил к работе летний трудовой отряд. Об этом сообщили в администрации городского округа Дегтярск. «В Центре по работе с молодежью состоялось открытие первой смены молодежной биржи труда. Участники трудовых отрядов будут задействованы в уборке и благоустройстве территорий города. В первый летний месяц 17 школьников будут работать по четыре часа, обедать и организованно проводить досуг», — рассказали на официальной странице городского округа «Вконтакте». На открытии трудового отряда присутствовал мэр Дегтярска Вадим Пильников. «Третий год подряд ребята приводят в порядок общественные территории нашего города. И это безусловно заслуживает поддержки и одобрения», — рассказал Пильников. Ранее URA.RU сообщало о рабочей встрече заместителя полпреда Владимира Якушева — Бориса Кириллова с командиром Российских студенческих отрядов Дмитрием Парамоновым. Руководитель РСО рассказал о строительных проектах в УрФО в которых задействованы студенческие отряды.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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