Заместитель полпреда Якушева вызвал на разговор командира студенческих отрядов. Фото

Заместитель полпреда Якушева провел рабочую встречу с командиром Российских студенческих отрядов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Губернатор Якушев и стройотряды. Тюмень, значки, студенческий отряд
На встрече с командиром РСО Кириллов отметит, какую пользу обществу приносят стройотряды Фото:

Заместитель полпреда Владимира Якушева — Борис Кириллов, отметил, что студенческие отряды до сих пор играют важную роль при строительстве крупных трудовых проектов. Об этом он заявил во время встречи с командиром центрального штаба Российских студенческих отрядов (РСО) Дмитрием Парамоновым.

«Российские студенческие отряды — крупнейшее молодежное движение нашей страны, которое на протяжении 65 лет успешно решало и решает поставленные задачи. Это строительство БАМа, Саяно-Шушенской ГЭС, Тобольского нефтехимкомбината, освоение нефтяных и газовых месторождений Тюменской области и другие», — рассказал Кириллов. По его мнению, стройотряды стали стартовой площадкой для профессионального роста для многих учащихся вузов.

В свою очередь, Парамонов рассказал, что сейчас в УрФО студенческие отряды реализуют несколько крупных проектов: всероссийская студенческая стройка «Мирный атом» (Челябинская область, задействовано 600 человек), межрегиональная стройка «Пламя» (ЯНАО, 130 человек) и «Харасавэй» (ЯНАО, 60 человек). Также в начале июня на стройке «Мирный атом» пройдет торжественная церемония открытия. Участие в проекте примут 45 отрядов из 22 регионов страны.

Фото:
Фото:

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Заместитель полпреда Владимира Якушева — Борис Кириллов, отметил, что студенческие отряды до сих пор играют важную роль при строительстве крупных трудовых проектов. Об этом он заявил во время встречи с командиром центрального штаба Российских студенческих отрядов (РСО) Дмитрием Парамоновым. «Российские студенческие отряды — крупнейшее молодежное движение нашей страны, которое на протяжении 65 лет успешно решало и решает поставленные задачи. Это строительство БАМа, Саяно-Шушенской ГЭС, Тобольского нефтехимкомбината, освоение нефтяных и газовых месторождений Тюменской области и другие», — рассказал Кириллов. По его мнению, стройотряды стали стартовой площадкой для профессионального роста для многих учащихся вузов. В свою очередь, Парамонов рассказал, что сейчас в УрФО студенческие отряды реализуют несколько крупных проектов: всероссийская студенческая стройка «Мирный атом» (Челябинская область, задействовано 600 человек), межрегиональная стройка «Пламя» (ЯНАО, 130 человек) и «Харасавэй» (ЯНАО, 60 человек). Также в начале июня на стройке «Мирный атом» пройдет торжественная церемония открытия. Участие в проекте примут 45 отрядов из 22 регионов страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...