Заместитель полпреда Якушева вызвал на разговор командира студенческих отрядов. Фото

Заместитель полпреда Якушева провел рабочую встречу с командиром Российских студенческих отрядов

31 мая 2023 в 15:55 Размер текста - 17 +

На встрече с командиром РСО Кириллов отметит, какую пользу обществу приносят стройотряды Фото: Николай Бастриков © URA.RU Заместитель полпреда Владимира Якушева — Борис Кириллов, отметил, что студенческие отряды до сих пор играют важную роль при строительстве крупных трудовых проектов. Об этом он заявил во время встречи с командиром центрального штаба Российских студенческих отрядов (РСО) Дмитрием Парамоновым. «Российские студенческие отряды — крупнейшее молодежное движение нашей страны, которое на протяжении 65 лет успешно решало и решает поставленные задачи. Это строительство БАМа, Саяно-Шушенской ГЭС, Тобольского нефтехимкомбината, освоение нефтяных и газовых месторождений Тюменской области и другие», — рассказал Кириллов. По его мнению, стройотряды стали стартовой площадкой для профессионального роста для многих учащихся вузов. В свою очередь, Парамонов рассказал, что сейчас в УрФО студенческие отряды реализуют несколько крупных проектов: всероссийская студенческая стройка «Мирный атом» (Челябинская область, задействовано 600 человек), межрегиональная стройка «Пламя» (ЯНАО, 130 человек) и «Харасавэй» (ЯНАО, 60 человек). Также в начале июня на стройке «Мирный атом» пройдет торжественная церемония открытия. Участие в проекте примут 45 отрядов из 22 регионов страны. Фото: сайт полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе Фото: сайт полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе

Заместитель полпреда Владимира Якушева — Борис Кириллов, отметил, что студенческие отряды до сих пор играют важную роль при строительстве крупных трудовых проектов. Об этом он заявил во время встречи с командиром центрального штаба Российских студенческих отрядов (РСО) Дмитрием Парамоновым. «Российские студенческие отряды — крупнейшее молодежное движение нашей страны, которое на протяжении 65 лет успешно решало и решает поставленные задачи. Это строительство БАМа, Саяно-Шушенской ГЭС, Тобольского нефтехимкомбината, освоение нефтяных и газовых месторождений Тюменской области и другие», — рассказал Кириллов. По его мнению, стройотряды стали стартовой площадкой для профессионального роста для многих учащихся вузов. В свою очередь, Парамонов рассказал, что сейчас в УрФО студенческие отряды реализуют несколько крупных проектов: всероссийская студенческая стройка «Мирный атом» (Челябинская область, задействовано 600 человек), межрегиональная стройка «Пламя» (ЯНАО, 130 человек) и «Харасавэй» (ЯНАО, 60 человек). Также в начале июня на стройке «Мирный атом» пройдет торжественная церемония открытия. Участие в проекте примут 45 отрядов из 22 регионов страны.