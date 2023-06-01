Глава чеченского парламента Даудов обратился с предупреждением к Пригожину

01 июня 2023 в 18:11 Размер текста - 17 +

Евгений Пригожин должен прекратить создавать панические настроения среди граждан, сказал Магомед Даудов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Если основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин продолжит выступать с претензиями к Минобороны России, а также «создавать панические настроения» среди граждан, то придется поговорить с ним как «мужчина с мужчиной». Такое заявление сделал глава парламента Чеченской Республики Магомед Даудов. По слова главы парламента, Пригожин зарождает панику среди россиян своими высказываниями. «Если такими темпами пойдешь дальше, то ничего хорошего не выйдет. Локацию скинь, и в любое время, в любом месте как мужчина с мужчиной мы с тобой встретимся и обсудим», — сказал Магомед Даудов в своем telegram-канале . Он также подчеркнул, что бойцы спецназа «Ахмат» тоже сталкивались с проблемами, однако воин не должен жаловаться на какие-то невзгоды. «В своих заявлениях ты намекаешь, что кого-то надо расстрелять. За такие слова во Вторую мировую войну сразу поставили бы к стенке», — подытожил Даудов. Ранее Пригожин отправил в Следственный комитет (СК) и прокуратуру Росси письма с просьбой проверить некоторых «высших функционеров» Министерства обороны страны. По его словам, кто-то из представителей ведомства мог якобы совершить преступления при подготовке и проведении спецоперации на Украине, пишет «Национальное агентство новостей». Также основатель ЧВК недавно предложил объявить всеобщую мобилизацию в России, чтобы подстраховаться в случае, если конфликт затянется. Позже он заявил, что для успешного отражения агрессии нужно мобилизовать два миллиона человек, а дезертиров расстреливать, передает «Ридус». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Если основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин продолжит выступать с претензиями к Минобороны России, а также «создавать панические настроения» среди граждан, то придется поговорить с ним как «мужчина с мужчиной». Такое заявление сделал глава парламента Чеченской Республики Магомед Даудов. По слова главы парламента, Пригожин зарождает панику среди россиян своими высказываниями. «Если такими темпами пойдешь дальше, то ничего хорошего не выйдет. Локацию скинь, и в любое время, в любом месте как мужчина с мужчиной мы с тобой встретимся и обсудим», — сказал Магомед Даудов в своем telegram-канале. Он также подчеркнул, что бойцы спецназа «Ахмат» тоже сталкивались с проблемами, однако воин не должен жаловаться на какие-то невзгоды. «В своих заявлениях ты намекаешь, что кого-то надо расстрелять. За такие слова во Вторую мировую войну сразу поставили бы к стенке», — подытожил Даудов. Ранее Пригожин отправил в Следственный комитет (СК) и прокуратуру Росси письма с просьбой проверить некоторых «высших функционеров» Министерства обороны страны. По его словам, кто-то из представителей ведомства мог якобы совершить преступления при подготовке и проведении спецоперации на Украине, пишет «Национальное агентство новостей». Также основатель ЧВК недавно предложил объявить всеобщую мобилизацию в России, чтобы подстраховаться в случае, если конфликт затянется. Позже он заявил, что для успешного отражения агрессии нужно мобилизовать два миллиона человек, а дезертиров расстреливать, передает «Ридус».