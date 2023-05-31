Пригожин назвал число мобилизованных, необходимое для отражения агрессии

Пригожин: в России должно быть два миллиона мобилизованных с учетом резервов
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Евгений Пригожин. Екатеринбург, пригожин евгений
Евгений Пригожи считает, что в РФ нужно мобилизовать около двух миллионов ччеловек Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

На сегодняшний день мобилизованных в России должно быть порядка двух миллионов человек. Такое заявление сделал основатель частной военной компании (СВК) «Вагнер» Евгений Пригожин.

«На сегодняшний день, я считаю, мобилизованных должно быть с учетом резервов около двух миллионов человек, это мое мнение», — сказал Евгений Пригожин. Его слова приводит пресс-служба в telegram-канале.

Ранее Пригожи заявил, что в России нужно провести всеобщую мобилизацию, если вдруг спецоперация на Украине затянется, передает телеканал 360. Он также заявил, что если российская армия получит нужное количество человек, то она успешно «сможет дойти до Киева», пишет MK.RU.

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На сегодняшний день мобилизованных в России должно быть порядка двух миллионов человек. Такое заявление сделал основатель частной военной компании (СВК) «Вагнер» Евгений Пригожин. «На сегодняшний день, я считаю, мобилизованных должно быть с учетом резервов около двух миллионов человек, это мое мнение», — сказал Евгений Пригожин. Его слова приводит пресс-служба в telegram-канале. Ранее Пригожи заявил, что в России нужно провести всеобщую мобилизацию, если вдруг спецоперация на Украине затянется, передает телеканал 360. Он также заявил, что если российская армия получит нужное количество человек, то она успешно «сможет дойти до Киева», пишет MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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