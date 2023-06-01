В Кургане подорожали небольшие квартиры

02 июня 2023 в 06:35 Размер текста - 17 +

На 10% выросли цены на малогабаритное жилье в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане подорожали квартиры площадью до 32 квадратных метров. Анализ стоимости недвижимости проводили специалисты портала «Мир квартир». «Подобная недвижимость продолжает дорожать по всей стране. В Кургане малогабаритные квартиры выросли в цене на 10 процентов», — пишет РИА Новости со ссылкой на данные исследования. По данным исследования дорожает именно вторичное жилье. В среднем же по России, согласно оценке экспертов, квадратный метр в маленькой квартире с начала года подорожал на 4,6 процентов, то есть до 107,3 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане за 2022 год средняя стоимость квартиры на вторичном рынке выросла более чем на 27 процентов. Аналитики отметили, что основной рост цен наблюдался в первом квартале.

В Кургане подорожали квартиры площадью до 32 квадратных метров. Анализ стоимости недвижимости проводили специалисты портала «Мир квартир». «Подобная недвижимость продолжает дорожать по всей стране. В Кургане малогабаритные квартиры выросли в цене на 10 процентов», — пишет РИА Новости со ссылкой на данные исследования. По данным исследования дорожает именно вторичное жилье. В среднем же по России, согласно оценке экспертов, квадратный метр в маленькой квартире с начала года подорожал на 4,6 процентов, то есть до 107,3 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане за 2022 год средняя стоимость квартиры на вторичном рынке выросла более чем на 27 процентов. Аналитики отметили, что основной рост цен наблюдался в первом квартале.