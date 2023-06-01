01 июня 2023
31 мая 2023

В Кургане подорожали небольшие квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, жилой дом, недвижимость, продажа квартир, многоквартирный дом, квартиры
На 10% выросли цены на малогабаритное жилье в Кургане Фото:

В Кургане подорожали квартиры площадью до 32 квадратных метров. Анализ стоимости недвижимости проводили специалисты портала «Мир квартир».

«Подобная недвижимость продолжает дорожать по всей стране. В Кургане малогабаритные квартиры выросли в цене на 10 процентов», — пишет РИА Новости со ссылкой на данные исследования.

По данным исследования дорожает именно вторичное жилье. В среднем же по России, согласно оценке экспертов, квадратный метр в маленькой квартире с начала года подорожал на 4,6 процентов, то есть до 107,3 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане за 2022 год средняя стоимость квартиры на вторичном рынке выросла более чем на 27 процентов. Аналитики отметили, что основной рост цен наблюдался в первом квартале.

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В Кургане подорожали квартиры площадью до 32 квадратных метров. Анализ стоимости недвижимости проводили специалисты портала «Мир квартир». «Подобная недвижимость продолжает дорожать по всей стране. В Кургане малогабаритные квартиры выросли в цене на 10 процентов», — пишет РИА Новости со ссылкой на данные исследования. По данным исследования дорожает именно вторичное жилье. В среднем же по России, согласно оценке экспертов, квадратный метр в маленькой квартире с начала года подорожал на 4,6 процентов, то есть до 107,3 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане за 2022 год средняя стоимость квартиры на вторичном рынке выросла более чем на 27 процентов. Аналитики отметили, что основной рост цен наблюдался в первом квартале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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