01 июня 2023

В Тюмени из окна 10-го этажа выпал мужчина

© Служба новостей «URA.RU»
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Атака дронов, ул. Профсоюзная, 98, стр.6. Москва, разбитое окно, выбитые окна
По словам очевидцев, перед падением погибший долго сидел на кондиционере с внешней стороны окна Фото:

В Тюмени из окна 10-го этажа на улице Демьяна Бедного выпал мужчина. Очевидцы происшествия сообщают в социальных сетях, что он погиб.

«На Демьяна Бедного выпал человек с 10-го этажа, сидел на кондиционере, потом упал. После чего в квартире кто-то закрыл окно и выключил свет. Человек скончался» — сообщает telegram-канал «ЧС Тюмень».

В областном департаменте здравоохранения сообщили, что вызов в скорую поступил 1 июня в 22:11, бригада прибыла на место спустя 10 минут. Медики констатировали смерть пострадавшего. Источник URA.RU добавил, что мужчине было около 30 лет.

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В Тюмени из окна 10-го этажа на улице Демьяна Бедного выпал мужчина. Очевидцы происшествия сообщают в социальных сетях, что он погиб. «На Демьяна Бедного выпал человек с 10-го этажа, сидел на кондиционере, потом упал. После чего в квартире кто-то закрыл окно и выключил свет. Человек скончался» — сообщает telegram-канал «ЧС Тюмень». В областном департаменте здравоохранения сообщили, что вызов в скорую поступил 1 июня в 22:11, бригада прибыла на место спустя 10 минут. Медики констатировали смерть пострадавшего. Источник URA.RU добавил, что мужчине было около 30 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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