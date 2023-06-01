В Тюмени из окна 10-го этажа выпал мужчина

02 июня 2023 в 09:54 Размер текста - 17 +

По словам очевидцев, перед падением погибший долго сидел на кондиционере с внешней стороны окна Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Тюмени из окна 10-го этажа на улице Демьяна Бедного выпал мужчина. Очевидцы происшествия сообщают в социальных сетях, что он погиб. «На Демьяна Бедного выпал человек с 10-го этажа, сидел на кондиционере, потом упал. После чего в квартире кто-то закрыл окно и выключил свет. Человек скончался» — сообщает telegram-канал «ЧС Тюмень». В областном департаменте здравоохранения сообщили, что вызов в скорую поступил 1 июня в 22:11, бригада прибыла на место спустя 10 минут. Медики констатировали смерть пострадавшего. Источник URA.RU добавил, что мужчине было около 30 лет.

В Тюмени из окна 10-го этажа на улице Демьяна Бедного выпал мужчина. Очевидцы происшествия сообщают в социальных сетях, что он погиб. «На Демьяна Бедного выпал человек с 10-го этажа, сидел на кондиционере, потом упал. После чего в квартире кто-то закрыл окно и выключил свет. Человек скончался» — сообщает telegram-канал «ЧС Тюмень». В областном департаменте здравоохранения сообщили, что вызов в скорую поступил 1 июня в 22:11, бригада прибыла на место спустя 10 минут. Медики констатировали смерть пострадавшего. Источник URA.RU добавил, что мужчине было около 30 лет.