ВСУ начали активные обстрелы Брянской области

Брянский губернатор Богомаз сообщил об обстреле военными Украины села Новая Погощь
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, град, торнадо, ураган, ВСУ, рсзо, stock
Пострадавших в результате обстрела села Новая Погощь Суземского района нет, заявил глава региона Александр Богомаз Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ устроили обстрел села Новая Погощь Суземского района Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

«ВСУ обстреляли село Новая Погощь Суземского района», — заявил он в своем telegram-канале. Богомаз отметил, что никто не пострадал.

Он сообщил, что в результате атаки загорелся жилой двухквартирный дом. Спецслужбы работают на месте.

Ранее глава региона заявлял, что Украина обстреляла село Ломаковка Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет. Также загорелся жилой дом. На месте работают оперативные службы.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВСУ устроили обстрел села Новая Погощь Суземского района Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз. «ВСУ обстреляли село Новая Погощь Суземского района», — заявил он в своем telegram-канале. Богомаз отметил, что никто не пострадал. Он сообщил, что в результате атаки загорелся жилой двухквартирный дом. Спецслужбы работают на месте. Ранее глава региона заявлял, что Украина обстреляла село Ломаковка Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет. Также загорелся жилой дом. На месте работают оперативные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...