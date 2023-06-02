ВСУ начали активные обстрелы Брянской области

Пострадавших в результате обстрела села Новая Погощь Суземского района нет, заявил глава региона Александр Богомаз
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ устроили обстрел села Новая Погощь Суземского района Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«ВСУ обстреляли село Новая Погощь Суземского района», — заявил он в своем
Он сообщил, что в результате атаки загорелся жилой двухквартирный дом. Спецслужбы работают на месте.
Ранее глава региона заявлял, что Украина обстреляла село Ломаковка Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет. Также загорелся жилой дом. На месте работают оперативные службы.
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