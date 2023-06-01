01 июня 2023
31 мая 2023

В ЯНАО у поставщика питания в интернат нашли заплесневелые и просроченные продукты

© Служба новостей «URA.RU»
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Дегустация нового меню в школе №55. Екатеринбург, столовая, гречка, общепит, еда, булгур, питание, школьное питание
В ЯНАО поставщик питания хранил испорченные и заплесневелые продукты Фото:

В Тазовском районе ЯНАО прокуратура обнаружила хранение просроченных и заплесневелых продуктов у организации, ответственной за обеспечение воспитанников школы-интерната горячим питанием. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«Тазовское потребительское общество, оказывающее услуги по организации горячего питания в образовательном учреждении, хранило продукты с истекшим сроком годности и пищу с плесенью. Выявленные нарушения устранены, просроченная продукция уничтожена. Виновные должностные лица привлечены к ответственности», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале «Прокуратура Ямало-Ненецкого района».

Прокурор района внес представления директору интерната, предпринимателю и председателю совета Тазовского потребительского общества. По данному факту возбуждено административное дело по статье КоАП РФ «Нарушение требований технических регламентов, создавшие угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан».

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В Тазовском районе ЯНАО прокуратура обнаружила хранение просроченных и заплесневелых продуктов у организации, ответственной за обеспечение воспитанников школы-интерната горячим питанием. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Тазовское потребительское общество, оказывающее услуги по организации горячего питания в образовательном учреждении, хранило продукты с истекшим сроком годности и пищу с плесенью. Выявленные нарушения устранены, просроченная продукция уничтожена. Виновные должностные лица привлечены к ответственности», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале «Прокуратура Ямало-Ненецкого района». Прокурор района внес представления директору интерната, предпринимателю и председателю совета Тазовского потребительского общества. По данному факту возбуждено административное дело по статье КоАП РФ «Нарушение требований технических регламентов, создавшие угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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