В ЯНАО у поставщика питания в интернат нашли заплесневелые и просроченные продукты

В Тазовском районе ЯНАО прокуратура обнаружила хранение просроченных и заплесневелых продуктов у организации, ответственной за обеспечение воспитанников школы-интерната горячим питанием. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.
«Тазовское потребительское общество, оказывающее услуги по организации горячего питания в образовательном учреждении, хранило продукты с истекшим сроком годности и пищу с плесенью. Выявленные нарушения устранены, просроченная продукция уничтожена. Виновные должностные лица привлечены к ответственности», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале «Прокуратура Ямало-Ненецкого района».
Прокурор района внес представления директору интерната, предпринимателю и председателю совета Тазовского потребительского общества. По данному факту возбуждено административное дело по статье КоАП РФ «Нарушение требований технических регламентов, создавшие угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан».
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