Свердловчане рассказали о конспирации диверсанта, который жег леса

Пойманный в Нижнесергинском районе поджигатель снимал дом, гараж и передвигался на мотоцикле

Поджигатель орудовал в Нижнесергинских лесах два дня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Пожары в Свердловской области

Поджигатель, пойманный в Нижнесергинском районе (Свердловская область), разработал хитрую схему конспирации, которая, тем не менее, не помогла ему остаться на свободе. Пожилой мужчина приезжал из Екатеринбурга в глубинку, где снимал гараж и дом, передвигался на мотоцикле, но был остановлен бдительным гражданином. Один из местных жителей рассказал URA.RU подробности о поимке диверсанта.

«Он поджигал два дня на территории Андреевского охотничьего хозяйства. Чтобы не оставлять пыль на дорогах и чтобы не вычислили, ездил по полям не на машине, а на мотоцикле. Егеря обнаружили одиночный след, догадались, что мотоцикл, и дали ориентировку. Бдительный местный товарищ заметил мотоциклиста, остановил и вызвал силовиков», — рассказал житель Нижнесергинского района на анонимных условиях.

Поджигателем оказался пожилой мужчина примерно 60 лет. Выяснилось, что он приезжал из Екатеринбурга в Михайловск на общественном транспорте и арендовал там гараж. Оттуда уже на мотоцикле ехал до деревни Шимаха, где снимал дом.

«Разъезжал по полевым дорогам от Тюльгаша до Шокурово, потом обратно теми же дорогами возвращался. Диверсант, седой такой дедуля, видно, старой закалки. Приезжали МЧС, ФСБ, его забрали. Он спалил примерно 400 гектаров леса», — добавил собеседник агентства.

За комментарием корреспондент обратился в пресс-службу УФСБ по Свердловской области. Там рекомендовали обратиться в МЧС. В региональное управление отправлен запрос, ответ на момент публикации не поступил.

О поимке поджигателя в Нижнесергинском районе сообщала пресс-служба регионального МЧС. По их данным, гражданин поджигал сухую траву. На тушение пожара ушло несколько часов.