Синоптики раскрыли, какой будет погода в Свердловской области июне

Июнь в Свердловской области будет дождливый и прохладный

02 июня 2023 в 10:42 Размер текста - 17 +

В июне в регион наконец-то придут дожди Фото: Размик Закарян © URA.RU Первая половина июня в Свердловской области будет дождливой, а среднемесячная температура будет достигать 17 градусов. В конце месяца ожидается возвращение более теплых дней. Об этом заявила главный синоптик Уральского управления Гидрометцентра Галина Шепоренко. «Жара сохранится до 5—6 июня, но грозы и дожди вероятны в ближайшие дни. До середины месяца жарких периодов не предполагается, часто будут дожди — один дождь в два-три дня. Температура будет близкой к норме — 16—20 градусов тепла. В июне средняя температура будет 15—17 градусов, но можно надеяться, что в середине месяца теплые дни вернутся в наш регион», — сообщила синоптик на пресс-конференции в ТАСС. Шепоренко подчеркнула, что в этом году лето наступило раньше обычного на две-три недели, а с 24 мая температура воздуха выше нормы на 7—10 градусов. «Завтра (3 июня — прим. URA.RU) жаркая погода сохранится, но в основном в юго-восточных районах, подтянется жаркий азиатский воздух — может быть до 35-36 градусов на линии Камышлов—Тавда, на остальной территории 25—30 градусов», — поделилась прогнозами Шепоренко. Ранее синоптики сообщали, что аномальная жара в Свердловской области продлится до 3 июня, а после постепенно пойдет на спад. Одновременно в регионе начнутся дожди

Первая половина июня в Свердловской области будет дождливой, а среднемесячная температура будет достигать 17 градусов. В конце месяца ожидается возвращение более теплых дней. Об этом заявила главный синоптик Уральского управления Гидрометцентра Галина Шепоренко. «Жара сохранится до 5—6 июня, но грозы и дожди вероятны в ближайшие дни. До середины месяца жарких периодов не предполагается, часто будут дожди — один дождь в два-три дня. Температура будет близкой к норме — 16—20 градусов тепла. В июне средняя температура будет 15—17 градусов, но можно надеяться, что в середине месяца теплые дни вернутся в наш регион», — сообщила синоптик на пресс-конференции в ТАСС. Шепоренко подчеркнула, что в этом году лето наступило раньше обычного на две-три недели, а с 24 мая температура воздуха выше нормы на 7—10 градусов. «Завтра (3 июня — прим. URA.RU) жаркая погода сохранится, но в основном в юго-восточных районах, подтянется жаркий азиатский воздух — может быть до 35-36 градусов на линии Камышлов—Тавда, на остальной территории 25—30 градусов», — поделилась прогнозами Шепоренко. Ранее синоптики сообщали, что аномальная жара в Свердловской области продлится до 3 июня, а после постепенно пойдет на спад. Одновременно в регионе начнутся дожди