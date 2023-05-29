29 мая 2023

Синоптики назвали дату, когда в Свердловской области закончится жара

Аномальная жара в Свердловской области пойдет на спад после 5 июня
© Служба новостей «URA.RU»
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Жара. Челябинск, лето, жара, фонтан
Во второй декаде июня погода нормализуется до климатической нормы Фото:

Аномальная жара в Свердловской области продлится до 3 июня, а после постепенно пойдет на спад. Одновременно в регионе начнутся дожди. Прогнозом на ближайшие дни с URA.RU поделилась главный синоптик уральского управления Гидрометцентра Галина Шепоренко.

«Предупреждение об аномальной жаре в Свердловской области объявлено до 3 июня. В этот период температура воздуха будет выше нормы на семь-десять градусов. До 5-6 числа будет сохраняться достаточно теплая погода, которая постепенно пойдет на понижение: температура понизится на пять-семь градусов, погода нормализуется», — объяснила Шепоренко.

Она добавила, что на севере региона зной спадет раньше. Также атмосферные фронты помимо похолодания принесут с собой влагу. «Будут перепадать дожди, хоть и не сильные. Они не покроют дефицита влаги, но ситуация улучшится», — сказала метеоролог.

Ранее синоптики предупреждали свердловчан о приближении шторма. По прогнозу, 30 мая — 1 июня в регионе ожидаются грозы с сильными порывами ветра.

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Аномальная жара в Свердловской области продлится до 3 июня, а после постепенно пойдет на спад. Одновременно в регионе начнутся дожди. Прогнозом на ближайшие дни с URA.RU поделилась главный синоптик уральского управления Гидрометцентра Галина Шепоренко. «Предупреждение об аномальной жаре в Свердловской области объявлено до 3 июня. В этот период температура воздуха будет выше нормы на семь-десять градусов. До 5-6 числа будет сохраняться достаточно теплая погода, которая постепенно пойдет на понижение: температура понизится на пять-семь градусов, погода нормализуется», — объяснила Шепоренко. Она добавила, что на севере региона зной спадет раньше. Также атмосферные фронты помимо похолодания принесут с собой влагу. «Будут перепадать дожди, хоть и не сильные. Они не покроют дефицита влаги, но ситуация улучшится», — сказала метеоролог. Ранее синоптики предупреждали свердловчан о приближении шторма. По прогнозу, 30 мая — 1 июня в регионе ожидаются грозы с сильными порывами ветра.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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