Синоптики назвали дату, когда в Свердловской области закончится жара

Аномальная жара в Свердловской области пойдет на спад после 5 июня

30 мая 2023 в 11:15 Размер текста - 17 +

Во второй декаде июня погода нормализуется до климатической нормы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Аномальная жара в Свердловской области продлится до 3 июня, а после постепенно пойдет на спад. Одновременно в регионе начнутся дожди. Прогнозом на ближайшие дни с URA.RU поделилась главный синоптик уральского управления Гидрометцентра Галина Шепоренко. «Предупреждение об аномальной жаре в Свердловской области объявлено до 3 июня. В этот период температура воздуха будет выше нормы на семь-десять градусов. До 5-6 числа будет сохраняться достаточно теплая погода, которая постепенно пойдет на понижение: температура понизится на пять-семь градусов, погода нормализуется», — объяснила Шепоренко. Она добавила, что на севере региона зной спадет раньше. Также атмосферные фронты помимо похолодания принесут с собой влагу. «Будут перепадать дожди, хоть и не сильные. Они не покроют дефицита влаги, но ситуация улучшится», — сказала метеоролог. Ранее синоптики предупреждали свердловчан о приближении шторма. По прогнозу, 30 мая — 1 июня в регионе ожидаются грозы с сильными порывами ветра.

Аномальная жара в Свердловской области продлится до 3 июня, а после постепенно пойдет на спад. Одновременно в регионе начнутся дожди. Прогнозом на ближайшие дни с URA.RU поделилась главный синоптик уральского управления Гидрометцентра Галина Шепоренко. «Предупреждение об аномальной жаре в Свердловской области объявлено до 3 июня. В этот период температура воздуха будет выше нормы на семь-десять градусов. До 5-6 числа будет сохраняться достаточно теплая погода, которая постепенно пойдет на понижение: температура понизится на пять-семь градусов, погода нормализуется», — объяснила Шепоренко. Она добавила, что на севере региона зной спадет раньше. Также атмосферные фронты помимо похолодания принесут с собой влагу. «Будут перепадать дожди, хоть и не сильные. Они не покроют дефицита влаги, но ситуация улучшится», — сказала метеоролог. Ранее синоптики предупреждали свердловчан о приближении шторма. По прогнозу, 30 мая — 1 июня в регионе ожидаются грозы с сильными порывами ветра.