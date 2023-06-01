01 июня 2023
31 мая 2023

В ЯНАО столкнулись два теплохода. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Прогулка по набережной Дмитрия Махонина и министра спорта РФ Олега Матыцина. Пермь, кама, набережная реки кама, теплоход на каме, судоходство по реке кама
Теплоход «Роман Ругин» получил повреждения из-за навалившегося на него теплохода «Дельта» Фото:

В районе Салехарда (ЯНАО) на реке Полуй теплоход «Дельта» в результате неудачного маневра столкнулся с пассажирским теплоходом «Роман Ругин». В результате столкновения у последнего деформирована стойка и выбито два стекла, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

«На 6,8 км реки Полуй в районе Салехарда при прохождении теплохода „Дельта“ между земснарядом (судно, предназначенное для работ по углублению дна — прим. URA.RU) „Иртышский-504“ и пассажирским причалом АО „Северречфлот“ совершен навал на пассажирский теплоход „Роман Ругин“. Новоуренгойской транспортной прокуратурой устанавливаются обстоятельства происшествия», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале «Уральская транспортная прокуратура».

В результате происшествия никто не пострадал. Виновные будут установлены после завершения проверочных мероприятий.

Пассажирский теплоход «Роман Ругин» у причала
Пассажирский теплоход «Роман Ругин» у причала
Фото:
Повреждения теплохода в результате столкновения
Повреждения теплохода в результате столкновения
Фото:

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В районе Салехарда (ЯНАО) на реке Полуй теплоход «Дельта» в результате неудачного маневра столкнулся с пассажирским теплоходом «Роман Ругин». В результате столкновения у последнего деформирована стойка и выбито два стекла, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. «На 6,8 км реки Полуй в районе Салехарда при прохождении теплохода „Дельта“ между земснарядом (судно, предназначенное для работ по углублению дна — прим. URA.RU) „Иртышский-504“ и пассажирским причалом АО „Северречфлот“ совершен навал на пассажирский теплоход „Роман Ругин“. Новоуренгойской транспортной прокуратурой устанавливаются обстоятельства происшествия», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале «Уральская транспортная прокуратура». В результате происшествия никто не пострадал. Виновные будут установлены после завершения проверочных мероприятий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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