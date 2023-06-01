В ЯНАО столкнулись два теплохода. Фото

02 июня 2023 в 11:23 Размер текста - 17 +

Теплоход «Роман Ругин» получил повреждения из-за навалившегося на него теплохода «Дельта» Фото: Сергей Русанов © URA.RU В районе Салехарда (ЯНАО) на реке Полуй теплоход «Дельта» в результате неудачного маневра столкнулся с пассажирским теплоходом «Роман Ругин». В результате столкновения у последнего деформирована стойка и выбито два стекла, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. «На 6,8 км реки Полуй в районе Салехарда при прохождении теплохода „Дельта“ между земснарядом (судно, предназначенное для работ по углублению дна — прим. URA.RU) „Иртышский-504“ и пассажирским причалом АО „Северречфлот“ совершен навал на пассажирский теплоход „Роман Ругин“. Новоуренгойской транспортной прокуратурой устанавливаются обстоятельства происшествия», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале «Уральская транспортная прокуратура». В результате происшествия никто не пострадал. Виновные будут установлены после завершения проверочных мероприятий. Пассажирский теплоход «Роман Ругин» у причала Фото: telegram-канал «Уральская транспортная прокуратура» Повреждения теплохода в результате столкновения Фото: telegram-канал «Уральская транспортная прокуратура»

В районе Салехарда (ЯНАО) на реке Полуй теплоход «Дельта» в результате неудачного маневра столкнулся с пассажирским теплоходом «Роман Ругин». В результате столкновения у последнего деформирована стойка и выбито два стекла, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. «На 6,8 км реки Полуй в районе Салехарда при прохождении теплохода „Дельта“ между земснарядом (судно, предназначенное для работ по углублению дна — прим. URA.RU) „Иртышский-504“ и пассажирским причалом АО „Северречфлот“ совершен навал на пассажирский теплоход „Роман Ругин“. Новоуренгойской транспортной прокуратурой устанавливаются обстоятельства происшествия», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале «Уральская транспортная прокуратура». В результате происшествия никто не пострадал. Виновные будут установлены после завершения проверочных мероприятий.