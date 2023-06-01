В Тюмени отменили приговор сотрудникам ГИБДД, избившим водителя

02 июня 2023 в 11:32 Размер текста - 17 +

Уголовное дело о превышении полномочий силовиками отправлено на новое рассмотрение Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменский областной суд отменил приговор бывшим сотрудникам областного УГИБДД, который напали на водителя Daewoo Matiz в январе 2020 года. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. «Тюменский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении трех инспекторов полка дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по Тюменской области, которые были признаны виновными в превышение должностных полномочий, совершенных с применением насилия (п. „а“ ч. 3 ст. 286 УК РФ). Тюменский областной суд приговор Тюменского районного суда отменил, вернув дело на новое рассмотрение иным составом суда», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы судов. Как ранее сообщало URA.RU, инцидент с избиением водителя силовиками произошел 5 января 2020 года. В этот день трое сотрудников ГИБДД применили силу к водителю Daewoo Matiz, подумав, что он пьян. Экспертиза показала, что мужчина был трезв и не оказывал сопротивления инспекторам. В ноябре 2022 года Тюменский районный суд признал Андрея Саксина, Ашота Арутюняна и Дениса Федоровского виновными в превышении служебных полномочий и приговорил каждого к трем годам лишения свободы условно.

Тюменский областной суд отменил приговор бывшим сотрудникам областного УГИБДД, который напали на водителя Daewoo Matiz в январе 2020 года. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. «Тюменский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении трех инспекторов полка дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по Тюменской области, которые были признаны виновными в превышение должностных полномочий, совершенных с применением насилия (п. „а“ ч. 3 ст. 286 УК РФ). Тюменский областной суд приговор Тюменского районного суда отменил, вернув дело на новое рассмотрение иным составом суда», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы судов. Как ранее сообщало URA.RU, инцидент с избиением водителя силовиками произошел 5 января 2020 года. В этот день трое сотрудников ГИБДД применили силу к водителю Daewoo Matiz, подумав, что он пьян. Экспертиза показала, что мужчина был трезв и не оказывал сопротивления инспекторам. В ноябре 2022 года Тюменский районный суд признал Андрея Саксина, Ашота Арутюняна и Дениса Федоровского виновными в превышении служебных полномочий и приговорил каждого к трем годам лишения свободы условно.