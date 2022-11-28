Избившие водителя тюменские автоинспекторы отделались условным сроком. Фото

29 ноября 2022 в 17:02 Размер текста - 17 +

Жесткое задержание тюменские автоинспекторы провели в январе 2020 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU Трое сотрудников ГИБДД по Тюменской области, которые в январе 2020 года избили водителя и его жену, были приговорены к лишению свободы сроком 3 года условно. Об этом из зала Тюменского районного суда сообщает журналист URA.RU Денис Моргунов. Силовики признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ — превышение должностных полномочий. «Суд признал мужчин виновными. Они были приговорены к 3 годам лишения свободы условно», — сообщил журналист агентства из зала судебных заседаний. Как ранее указывало URA.RU, в январе 2020 года жительница Тюмени Екатерина Данекина потребовала привлечь к ответственности сотрудников ГИБДД, которые грубо обошлись с ней и ее мужем во время проверки документов. Инцидент произошел в ночь на 5 января того же года, когда автоинспекторы остановили Daewoo Matiz, за рулем которого был супруг Данекиной, и начали его избивать. При этом, от силовиков досталось и самой женщине. Силовики были признаны виновными в превышении служебных полномочий Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Трое сотрудников ГИБДД по Тюменской области, которые в январе 2020 года избили водителя и его жену, были приговорены к лишению свободы сроком 3 года условно. Об этом из зала Тюменского районного суда сообщает журналист URA.RU Денис Моргунов. Силовики признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ — превышение должностных полномочий. «Суд признал мужчин виновными. Они были приговорены к 3 годам лишения свободы условно», — сообщил журналист агентства из зала судебных заседаний. Как ранее указывало URA.RU, в январе 2020 года жительница Тюмени Екатерина Данекина потребовала привлечь к ответственности сотрудников ГИБДД, которые грубо обошлись с ней и ее мужем во время проверки документов. Инцидент произошел в ночь на 5 января того же года, когда автоинспекторы остановили Daewoo Matiz, за рулем которого был супруг Данекиной, и начали его избивать. При этом, от силовиков досталось и самой женщине.