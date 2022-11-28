28 ноября 2022

Избившие водителя тюменские автоинспекторы отделались условным сроком. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд. Тюмень
Жесткое задержание тюменские автоинспекторы провели в январе 2020 года Фото:

Трое сотрудников ГИБДД по Тюменской области, которые в январе 2020 года избили водителя и его жену, были приговорены к лишению свободы сроком 3 года условно. Об этом из зала Тюменского районного суда сообщает журналист URA.RU Денис Моргунов. Силовики признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ — превышение должностных полномочий.

«Суд признал мужчин виновными. Они были приговорены к 3 годам лишения свободы условно», — сообщил журналист агентства из зала судебных заседаний.

Как ранее указывало URA.RU, в январе 2020 года жительница Тюмени Екатерина Данекина потребовала привлечь к ответственности сотрудников ГИБДД, которые грубо обошлись с ней и ее мужем во время проверки документов. Инцидент произошел в ночь на 5 января того же года, когда автоинспекторы остановили Daewoo Matiz, за рулем которого был супруг Данекиной, и начали его избивать. При этом, от силовиков досталось и самой женщине.

Суд. Тюмень
Силовики были признаны виновными в превышении служебных полномочий
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Трое сотрудников ГИБДД по Тюменской области, которые в январе 2020 года избили водителя и его жену, были приговорены к лишению свободы сроком 3 года условно. Об этом из зала Тюменского районного суда сообщает журналист URA.RU Денис Моргунов. Силовики признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ — превышение должностных полномочий. «Суд признал мужчин виновными. Они были приговорены к 3 годам лишения свободы условно», — сообщил журналист агентства из зала судебных заседаний. Как ранее указывало URA.RU, в январе 2020 года жительница Тюмени Екатерина Данекина потребовала привлечь к ответственности сотрудников ГИБДД, которые грубо обошлись с ней и ее мужем во время проверки документов. Инцидент произошел в ночь на 5 января того же года, когда автоинспекторы остановили Daewoo Matiz, за рулем которого был супруг Данекиной, и начали его избивать. При этом, от силовиков досталось и самой женщине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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