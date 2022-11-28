Трое сотрудников ГИБДД по Тюменской области, которые в январе 2020 года избили водителя и его жену, были приговорены к лишению свободы сроком 3 года условно. Об этом из зала Тюменского районного суда сообщает журналист URA.RU Денис Моргунов. Силовики признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ — превышение должностных полномочий.
«Суд признал мужчин виновными. Они были приговорены к 3 годам лишения свободы условно», — сообщил журналист агентства из зала судебных заседаний.
Как ранее указывало URA.RU, в январе 2020 года жительница Тюмени Екатерина Данекина потребовала привлечь к ответственности сотрудников ГИБДД, которые грубо обошлись с ней и ее мужем во время проверки документов. Инцидент произошел в ночь на 5 января того же года, когда автоинспекторы остановили Daewoo Matiz, за рулем которого был супруг Данекиной, и начали его избивать. При этом, от силовиков досталось и самой женщине.
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