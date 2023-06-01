Спрос на Чебурашек-аниматоров в Челябинске вырос в 10 раз

Чебурашка возглавил рейтинг популярных персонажей на детских праздниках Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Челябинской области спрос на Чебурашек-аниматоров за год вырос более чем в 10 раз. Как сообщили в пресс-службе платформы «Авито», рост интереса к персонажу подтолкнул выход одноименного фильма.

«Аниматоры являются желанными гостями на любом детском празднике. Самым популярным персонажем в 2023 году стал Чебурашка. После выхода одноименного фильма аниматоров в таких костюмах весной приглашали на праздники в 10 раз чаще, чем годом ранее», — отметили в «Авито».

Среди других востребованных персонажей Три кота (плюс 123% к уровню 2022 года) и Белый мишка (плюс 50%). Аутсайдерами рейтинга, составленного на основе увеличения спроса, стали Фиксики. В 2023 году рост спроса на этих персонажей составил только 14%.

В среднем организовать в Челябинске детский праздник стоит около 20 тысяч рублей. Средняя цена на услуги аниматоров за час в РФ достигла двух тысяч рублей. За эти деньги актеры устроят игры, проведут конкурсы, споют с детьми песни и так далее. Среди популярных запросов: организация мастер-классов (от тысячи рублей) по лепке из глины и изготовлению мягких игрушек, работа ведущих и диджеев (стоимость 2,5 и 1,9 тысячи рублей за час соответственно), услуги декораторов. Украсить пространство тематическим декором стоит пять тысяч рублей. Работа фотографа будет стоить еще 1,5 тысячи рублей за час.

Спрос на организацию детских праздников увеличился. К июню рост в Челябинске составил 82% к уровню того же периода в 2022 году.