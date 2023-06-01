Авария произошла на трассе «Иртыш» 2 апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На трассе под Курганом автомобиль ВАЗ-21093 столкнулся с фурой, в результате чего погибла пассажирка легковушки. Водитель автомобиля оказался пьян. Информация о ДТП и розыске очевидцев размещена в telegram-канале ОГИБДД УМВД России по Кургану.

«2 апреля в 04:30 часов на 275 км автодороги Р 254 „Иртыш“, водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на автомобиле ВАЗ-21093 выехал на полосу встречного движения. Произошло столкновение с автомобилем MAN TGХ. В результате ДТП пассажирка ВАЗ-21093 1995 года рождения скончалась на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении ведомства.

Очевидцев данного происшествия просят обратиться в СУ УМВД России по Кургану по телефону 77-52-30 . Также можно обратиться по адресу: Курган, проспект Маршала Голикова, дом №25, кабине №226.

На трассе «Иртыш» под Курганом пьяный водитель ВАЗ-21093 врезался в фуру фото: telegram-канал ОГБДД УМВД по г. Кургану

ГИБДД разыскивает очевидцев ДТП, произошедшего 2 апреля 2023 фото: telegram-канал ОГБДД УМВД по г. Кургану