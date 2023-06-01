01 июня 2023

В Курганской области в столкновении легковушки с фурой погиб человек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП. Клипарт. Курган, мчс, чп, дтп, полиция, авария, место дтп
Авария произошла на трассе «Иртыш» 2 апреля Фото:

На трассе под Курганом автомобиль ВАЗ-21093 столкнулся с фурой, в результате чего погибла пассажирка легковушки. Водитель автомобиля оказался пьян. Информация о ДТП и розыске очевидцев размещена в telegram-канале ОГИБДД УМВД России по Кургану.

«2 апреля в 04:30 часов на 275 км автодороги Р 254 „Иртыш“, водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на автомобиле ВАЗ-21093 выехал на полосу встречного движения. Произошло столкновение с автомобилем MAN TGХ. В результате ДТП пассажирка ВАЗ-21093 1995 года рождения скончалась на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении ведомства.

Очевидцев данного происшествия просят обратиться в СУ УМВД России по Кургану по телефону 77-52-30. Также можно обратиться по адресу: Курган, проспект Маршала Голикова, дом №25, кабине №226.

На трассе «Иртыш» под Курганом пьяный водитель ВАЗ-21093 врезался в фуру
На трассе «Иртыш» под Курганом пьяный водитель ВАЗ-21093 врезался в фуру
ГИБДД разыскивает очевидцев ДТП, произошедшего 2 апреля 2023
ГИБДД разыскивает очевидцев ДТП, произошедшего 2 апреля 2023
В ДТП погибла пассажирка легковушки
В ДТП погибла пассажирка легковушки

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На трассе под Курганом автомобиль ВАЗ-21093 столкнулся с фурой, в результате чего погибла пассажирка легковушки. Водитель автомобиля оказался пьян. Информация о ДТП и розыске очевидцев размещена в telegram-канале ОГИБДД УМВД России по Кургану. «2 апреля в 04:30 часов на 275 км автодороги Р 254 „Иртыш“, водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на автомобиле ВАЗ-21093 выехал на полосу встречного движения. Произошло столкновение с автомобилем MAN TGХ. В результате ДТП пассажирка ВАЗ-21093 1995 года рождения скончалась на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении ведомства. Очевидцев данного происшествия просят обратиться в СУ УМВД России по Кургану по телефону 77-52-30. Также можно обратиться по адресу: Курган, проспект Маршала Голикова, дом №25, кабине №226.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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