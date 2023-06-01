Суд отказал в возврате челябинского курорта «Увильды» бывшему владельцу

Популярный курорт на Увильдах продолжит быть предметом споров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Арбитражный суд Челябинской области отказал в возврате курорта «Увильды» на одноименном озере его бывшему владельцу Александру Мицукову. Как следует из материалов суда, исход дела зависел от признания передаточного документа подлинным или же смонтированным. Решением суд сохранил актив за экс-супругой Мицукова Ингой Майер и его сыном Александром.

«В удовлетворении исковых требований отказать. Взыскать с истца в пользу третьего лица, ООО МЦМиР „Курорт Увильды“, расходы по оплате судебной экспертизы», — говорится в суде.

В документе упоминаются экспертизы, проведенные структурой Минюста РФ и центром «Экспертные технологии» Южно-Уральского госуниверситета. Суд не согласился с выводами экспертов о том, что документ о выходе из состава владельцев ООО «ЮжуралПродукт» Мицукова был в октябре 2014 года смонтирован. Судья сослалась на то, что специалисты изучали копию заявления Мицукова, причем сделанную с другой копии, которую бывшая директор курорта Марина Шелехова представила на регистрацию изменений состава владельцев в налоговую инспекцию.

«Меня сделали виноватым в том, что налоговая инспекция не имеет подлинника заявления, по которому провели регистрацию. А ведь Шелехова на допросе в суде заявила, что оригинал был передан моей бывшей жене. Я продолжаю настаивать на том, что из состава владельцев компании не выходил и экс-супруге собственность не передавал», — прокомментировал ситуацию URA.RU Мицуков.

В результате проведенных изменений Мицуков утратил контроль над курортом. «ЮжуралПродукт», принадлежащий Инге Майер, к январю 2021 года полностью владел туробъектом. Затем доля примерно в 51% перешла к Мицукову-младшему. Это следует из данных базы СБИС.

В декабре 2022 года истец обвинил бывшую жену в подделке документа. При этом он основывался на результатах третьей экспертизы. Оспаривающий сделку иск Мицуков подал в суд в марте 2021 года. Также был запущен уголовный процесс о хищении доли в «ЮжуралПродукте». Имеется пока не вступившее в силу решение суда о разделе пополам долей в компании при разводе супругов.

Майское решение суда Мицуков намерен обжаловать. При подготовке материала URA.RU обратилось к Инге Майер, но ответа не получило.