В Сербии нашли секретное оружие России, способное победить Украину

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«Политика»: Россия стала создавать «умные бомбы» из старых фугасных боеприпасов

02 июня 2023 в 12:53 Размер текста - 17 +

У России есть старые советские бомбы, которые могут быть модернизированы Фото: Владимир Андреев новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия может модернизировать свои старые фугасные бомбы, сделав их планирующими («умными»). Об этом сообщает сербское издание «Политика». «По оценкам, Россия обладает сотнями тысяч бомб, которые без особого труда можно превратить в планирующие за совсем небольшие деньги. Модель ФАБ-500М-62 в настоящее время чаще всего используется в качестве платформы для „умных“ планирующих бомб», — говорится в материале . Планирующая бомба оснащена крыльями и системой для навигации GPS. После сброса она способна самостоятельно достичь цели. Такие бомбы позволяют наносить точные удары по военным объектам. Системе ПВО противника сложнее ее обнаружить из-за того, что ее размер меньше, чем у бомбардировщика или истребителя. Отмечается, что сейчас на Украине нет эффективных средств для защиты от бомб. Эти боеприпасы представляют серьезную проблему для любого крупного украинского формирования, которое подвергается удару на открытой местности. Так, в мае армия России использовала умную бомбу для ударов по украинским позициям. Она нанесла урон по селу Кизомыс, где находились солдаты ВСУ, передает телеканал 360. Ранее сообщалось, что в России появится новая реактивная система залпового огня (РСЗО) «Сарма». Она будет способна стрелять самоуправляемыми ракетами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия может модернизировать свои старые фугасные бомбы, сделав их планирующими («умными»). Об этом сообщает сербское издание «Политика». «По оценкам, Россия обладает сотнями тысяч бомб, которые без особого труда можно превратить в планирующие за совсем небольшие деньги. Модель ФАБ-500М-62 в настоящее время чаще всего используется в качестве платформы для „умных“ планирующих бомб», — говорится в материале. Планирующая бомба оснащена крыльями и системой для навигации GPS. После сброса она способна самостоятельно достичь цели. Такие бомбы позволяют наносить точные удары по военным объектам. Системе ПВО противника сложнее ее обнаружить из-за того, что ее размер меньше, чем у бомбардировщика или истребителя. Отмечается, что сейчас на Украине нет эффективных средств для защиты от бомб. Эти боеприпасы представляют серьезную проблему для любого крупного украинского формирования, которое подвергается удару на открытой местности. Так, в мае армия России использовала умную бомбу для ударов по украинским позициям. Она нанесла урон по селу Кизомыс, где находились солдаты ВСУ, передает телеканал 360. Ранее сообщалось, что в России появится новая реактивная система залпового огня (РСЗО) «Сарма». Она будет способна стрелять самоуправляемыми ракетами.