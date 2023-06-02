Глава Минобороны Британии заявил, что у Запада заканчивается оружие для Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, армия, техника, украина, бронетранспортер, бронеавтомобиль, ВСУ, stock
Запад вынужден покупать больше вооружения, чем жертвовать его из собственных запасов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

У западных стран заканчиваются запасы вооружения, которое можно было бы передать Украине. Об этом сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

«Реальность заключается в том, что у всех нас заканчивается „оборонное оборудование“, которое можно было бы пожертвовать [Украине]», — заявил он изданию The Washington Post. Он подчеркнул, что Великобритания и другие страны вынуждены приобретать больше оружия, чем жертвовать его из собственных запасов.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что странам альянса нужно подписывать больше контрактов с оборонными предприятиями для наращивания производства боеприпасов, поскольку у стран НАТО заканчиваются боеприпасы для поддержи Украины. Об этом он заявил в Осло после двухдневной встречи министров иностранных дел альянса. Ранее стратегический аналитик Говард Уилдон сообщил, что Великобритания находится в критическом положении из-за истощения вооружения. Причиной он назвал поставки на Украину, передает телеканал 360.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У западных стран заканчиваются запасы вооружения, которое можно было бы передать Украине. Об этом сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. «Реальность заключается в том, что у всех нас заканчивается „оборонное оборудование“, которое можно было бы пожертвовать [Украине]», — заявил он изданию The Washington Post. Он подчеркнул, что Великобритания и другие страны вынуждены приобретать больше оружия, чем жертвовать его из собственных запасов. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что странам альянса нужно подписывать больше контрактов с оборонными предприятиями для наращивания производства боеприпасов, поскольку у стран НАТО заканчиваются боеприпасы для поддержи Украины. Об этом он заявил в Осло после двухдневной встречи министров иностранных дел альянса. Ранее стратегический аналитик Говард Уилдон сообщил, что Великобритания находится в критическом положении из-за истощения вооружения. Причиной он назвал поставки на Украину, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...