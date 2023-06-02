Глава Минобороны Британии заявил, что у Запада заканчивается оружие для Украины

02 июня 2023 в 13:04 Размер текста - 17 +

Запад вынужден покупать больше вооружения, чем жертвовать его из собственных запасов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У западных стран заканчиваются запасы вооружения, которое можно было бы передать Украине. Об этом сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. «Реальность заключается в том, что у всех нас заканчивается „оборонное оборудование“, которое можно было бы пожертвовать [Украине]», — заявил он изданию The Washington Post . Он подчеркнул, что Великобритания и другие страны вынуждены приобретать больше оружия, чем жертвовать его из собственных запасов. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что странам альянса нужно подписывать больше контрактов с оборонными предприятиями для наращивания производства боеприпасов, поскольку у стран НАТО заканчиваются боеприпасы для поддержи Украины. Об этом он заявил в Осло после двухдневной встречи министров иностранных дел альянса. Ранее стратегический аналитик Говард Уилдон сообщил, что Великобритания находится в критическом положении из-за истощения вооружения. Причиной он назвал поставки на Украину, передает телеканал 360.

У западных стран заканчиваются запасы вооружения, которое можно было бы передать Украине. Об этом сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. «Реальность заключается в том, что у всех нас заканчивается „оборонное оборудование“, которое можно было бы пожертвовать [Украине]», — заявил он изданию The Washington Post. Он подчеркнул, что Великобритания и другие страны вынуждены приобретать больше оружия, чем жертвовать его из собственных запасов. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что странам альянса нужно подписывать больше контрактов с оборонными предприятиями для наращивания производства боеприпасов, поскольку у стран НАТО заканчиваются боеприпасы для поддержи Украины. Об этом он заявил в Осло после двухдневной встречи министров иностранных дел альянса. Ранее стратегический аналитик Говард Уилдон сообщил, что Великобритания находится в критическом положении из-за истощения вооружения. Причиной он назвал поставки на Украину, передает телеканал 360.