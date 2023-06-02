Столтенберг: у НАТО закончились средства для поддержки Украины

02 июня 2023 в 11:21 Размер текста - 17 +

Генсек НАТО заявил об истощении запасов для помощи Украине Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У НАТО закончились боеприпасы для поддержки Украины. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Осло после двухдневной встречи министров иностранных дел альянса.



«Союзники исчерпали запасы, чтобы иметь возможность поддержать Украину», — заявил Столтенберг в интервью агентству Bloomberg . Он призвал страны альянса наращивать производство боеприпасов. Генсек отметил, что членам НАТО нужно подписать контракты с оборонными компаниями, чтобы увеличить производство. Странам нужно тратить не менее 2% ВВП на оборону, заявил Столтенберг. «Мы ожидаем, что союзники достигнут 2% как можно скорее, потому что конфликт на Украине продемонстрировал безотлагательность этого», — заявил он. Ранее генсек альянса заявлял, что в июле у НАТО появится многолетняя программа военной помощи для Украины. В нее будет входить полное перевооружение страны. Но вступить в альянс Украина сможет только после окончания конфликта.

У НАТО закончились боеприпасы для поддержки Украины. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Осло после двухдневной встречи министров иностранных дел альянса. «Союзники исчерпали запасы, чтобы иметь возможность поддержать Украину», — заявил Столтенберг в интервью агентству Bloomberg. Он призвал страны альянса наращивать производство боеприпасов. Генсек отметил, что членам НАТО нужно подписать контракты с оборонными компаниями, чтобы увеличить производство. Странам нужно тратить не менее 2% ВВП на оборону, заявил Столтенберг. «Мы ожидаем, что союзники достигнут 2% как можно скорее, потому что конфликт на Украине продемонстрировал безотлагательность этого», — заявил он. Ранее генсек альянса заявлял, что в июле у НАТО появится многолетняя программа военной помощи для Украины. В нее будет входить полное перевооружение страны. Но вступить в альянс Украина сможет только после окончания конфликта.