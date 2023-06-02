Столтенберг: у НАТО закончились средства для поддержки Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. Москва. stock, Йенс Столтенберг, stock
Генсек НАТО заявил об истощении запасов для помощи Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

У НАТО закончились боеприпасы для поддержки Украины. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Осло после двухдневной встречи министров иностранных дел альянса.

«Союзники исчерпали запасы, чтобы иметь возможность поддержать Украину», — заявил Столтенберг в интервью агентству Bloomberg. Он призвал страны альянса наращивать производство боеприпасов.

Генсек отметил, что членам НАТО нужно подписать контракты с оборонными компаниями, чтобы увеличить производство. Странам нужно тратить не менее 2% ВВП на оборону, заявил Столтенберг. «Мы ожидаем, что союзники достигнут 2% как можно скорее, потому что конфликт на Украине продемонстрировал безотлагательность этого», — заявил он.

Ранее генсек альянса заявлял, что в июле у НАТО появится многолетняя программа военной помощи для Украины. В нее будет входить полное перевооружение страны. Но вступить в альянс Украина сможет только после окончания конфликта.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У НАТО закончились боеприпасы для поддержки Украины. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Осло после двухдневной встречи министров иностранных дел альянса. «Союзники исчерпали запасы, чтобы иметь возможность поддержать Украину», — заявил Столтенберг в интервью агентству Bloomberg. Он призвал страны альянса наращивать производство боеприпасов. Генсек отметил, что членам НАТО нужно подписать контракты с оборонными компаниями, чтобы увеличить производство. Странам нужно тратить не менее 2% ВВП на оборону, заявил Столтенберг. «Мы ожидаем, что союзники достигнут 2% как можно скорее, потому что конфликт на Украине продемонстрировал безотлагательность этого», — заявил он. Ранее генсек альянса заявлял, что в июле у НАТО появится многолетняя программа военной помощи для Украины. В нее будет входить полное перевооружение страны. Но вступить в альянс Украина сможет только после окончания конфликта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...