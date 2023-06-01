01 июня 2023

Аномальная жара задержится в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Пляжный сезон. Челябинск, жара, лето, спасатель, пляж, отдых
Температура воздуха останется выше нормы минимум на семь градусов Фото:

Аномальная жара останется в Челябинской области 4 и 5 июня. О том, что температура воздуха превысит климатическую норму минимум на семь градусов, URA.RU сообщили в региональном ЦГМС.

«С 4 по 5 июня местами сохраняется аномальная жара. Температура воздуха выше климатической нормы на семь и выше градусов. В восточной половине области с 3 по 5 июня будет наблюдаться жара от 36 градусов», — уточнили в Гидрометцентре.

Со 2 по 5 июня в большинстве районов региона ожидают чрезвычайную пожарную опасность. В другой части районов будет отмечена высокая пожарная опасность.

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Аномальная жара останется в Челябинской области 4 и 5 июня. О том, что температура воздуха превысит климатическую норму минимум на семь градусов, URA.RU сообщили в региональном ЦГМС. «С 4 по 5 июня местами сохраняется аномальная жара. Температура воздуха выше климатической нормы на семь и выше градусов. В восточной половине области с 3 по 5 июня будет наблюдаться жара от 36 градусов», — уточнили в Гидрометцентре. Со 2 по 5 июня в большинстве районов региона ожидают чрезвычайную пожарную опасность. В другой части районов будет отмечена высокая пожарная опасность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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