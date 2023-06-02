Сообщения о повреждении опор Крымского моста оказались фейком

На опорах Крымского моста нет повреждений Фото: Официальный сайт «Крымский мост»

Опоры Крымского моста не имеют никаких повреждений. Об этом URA.RU сообщили в Упрдор «Тамань», комментируя информацию на эту тему, появившуюся в telegram-каналах.

В украинских пабликах распространяются снимки Крымского моста. В подписи указывается, что якобы «опоры уже на пределе». Однако информация не соответствует действительности. «Все опоры моста абсолютно сохранны и не имеют никаких повреждений», — сообщила URA.RU пресс-секретарь Упрдор «Тамань» Наталья Запорожец.

Информацию из telegram-каналов опровергли и в Росавтодоре. Как пишет «Кубань24» со ссылкой на пресс-службу ведомства, в прошлом году на защитном слое бетона стоек опор проходили плановые работы. «Ввиду того, что ремонтный материал отличается по своему химическому составу от материала, из которого выполнен защитный слой, при попадании влаги состав изменил цвет», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, распространяемые снимки имеют признаки фотошопа. Это доказывает анализ фотографии с помощью специального фильтра ELA. Трещины, присутствующие на фото, в фильтре выделены более насыщенным белым цветом. Это значит, что они созданы искусственно.

Ранее сообщалось, что на Крымском мосту 8 октября 2022 года был подорван грузовик. В результате обрушились два пролета автомобильной части моста. Движение было восстановлено за 12 часов. Глава СК России Александр Бастрыкин назвал происшествие терактом, за которым стоят украинские спецслужбы.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».