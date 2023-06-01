01 июня 2023

Свердловчанам пообещали на выходные грозы, град и тропическую жару

Синоптики предупредили о грозах, граде и 36 градусах жары в Свердловской области 3 июня
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловчан ждут жаркие выходные Фото:

Жителей Свердловской области 3 июня ждет тропическая жара, ливни, грозы и град. Уральский гидрометцентр составил штормовое предупреждение, которое разослано в правительство региона, министерства природы и агропромышленного комплекса, а также в МЧС.

«Днем 3 июня местами в Свердловской области ожидаются грозы, сильные ливни, крупный град, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. Местами ожидается сильная жара до 36 градусов», — говорится в предупреждении. Копия имеется в распоряжении URA.RU.

Ранее синоптики прогнозировали, что первая половина июня на Урале будет дождливой, а среднемесячная температура будет достигать 17 градусов. Тепло, предварительно, вернется лишь в конце месяца.

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Жителей Свердловской области 3 июня ждет тропическая жара, ливни, грозы и град. Уральский гидрометцентр составил штормовое предупреждение, которое разослано в правительство региона, министерства природы и агропромышленного комплекса, а также в МЧС. «Днем 3 июня местами в Свердловской области ожидаются грозы, сильные ливни, крупный град, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. Местами ожидается сильная жара до 36 градусов», — говорится в предупреждении. Копия имеется в распоряжении URA.RU. Ранее синоптики прогнозировали, что первая половина июня на Урале будет дождливой, а среднемесячная температура будет достигать 17 градусов. Тепло, предварительно, вернется лишь в конце месяца.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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