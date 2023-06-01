01 июня 2023
31 мая 2023

Следователи ЯНАО проверят жалобу на дом, в котором опасно жить

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом на Уралмаше. Екатеринбург, аварийный дом, аварийная лента
В Лабытнанги СУ СКР по ЯНАО проведет проверку жалобы жителей на дом, в котором опасно жить Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) жители дома по адресу Магистральная, 35 подали жалобу в окружное управление следственного комитета на состояние здания. Из сообщения следует, что проживание в указанном доме не является безопасным, по данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба ведомства.

«По поручению руководителя СУ СК России [Андрея Егорова] по ЯНАО организована процессуальная проверка по жалобе жителей города Лабытнанги о нарушении их жилищных прав. Дом 35 по улице Магистральная, 1986 года постройки, требует незамедлительного ремонта, так как из-за протекания канализационных стоков повреждены сваи под домом, разрушено крыльцо и имеется смещение балконов, что делает проживание в доме небезопасным», — сообщает пресс-служба окружного СУ СКР на официальном сайте.

Жалоба жильцов на управляющую компанию «Престиж» была подана генерал-майору юстиции Андрею Егорову инициативной группой жильцов в ходе личного приема. По факту заявления назначена процессуальная проверка.

Корреспонденту агентства не удалось оперативно связаться с представителями управляющей компании, указанные на сайте номера находились не в сети. Для получения комментария в УК «Престиж» и в администрацию Лабытнаги направлены запрос, ответ ожидается.

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В Лабытнанги (ЯНАО) жители дома по адресу Магистральная, 35 подали жалобу в окружное управление следственного комитета на состояние здания. Из сообщения следует, что проживание в указанном доме не является безопасным, по данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба ведомства. «По поручению руководителя СУ СК России [Андрея Егорова] по ЯНАО организована процессуальная проверка по жалобе жителей города Лабытнанги о нарушении их жилищных прав. Дом 35 по улице Магистральная, 1986 года постройки, требует незамедлительного ремонта, так как из-за протекания канализационных стоков повреждены сваи под домом, разрушено крыльцо и имеется смещение балконов, что делает проживание в доме небезопасным», — сообщает пресс-служба окружного СУ СКР на официальном сайте. Жалоба жильцов на управляющую компанию «Престиж» была подана генерал-майору юстиции Андрею Егорову инициативной группой жильцов в ходе личного приема. По факту заявления назначена процессуальная проверка. Корреспонденту агентства не удалось оперативно связаться с представителями управляющей компании, указанные на сайте номера находились не в сети. Для получения комментария в УК «Престиж» и в администрацию Лабытнаги направлены запрос, ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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