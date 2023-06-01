Тюменец отсудил компенсацию за обвинение его в гомосексуальности

02 июня 2023 в 15:11 Размер текста - 17 +

Суд удовлетворил иск о защите чести и достоинства Фото: Сергей Русанов © URA.RU Житель села Викулово (Тюменская область) подал в суд на обидчика, который обозвал его лицом нетрадиционной сексуальной ориентации. Информация по делу представлена в акте, опубликованном на сайте суда. Мужчина смог получить 35 тысяч рублей из 100, которые требовал изначально. «Около 18:00 к служебному помещению, где истец нес дежурство, подошел нетрезвый ответчик, который пытался пройти внутрь. Истец предупредил мужчину, что если он не уйдет, то будет вызвана полиция. В ответ мужчина стал грубо выражаться, при свидетелях сравнил охранника с животным (козлом — прим. URA.RU) и лицом нетрадиционной ориентации», — говорится в судебном акте. Обидчик также кричал, что убьет мужчину и грозился, что его дом сгорит. Изначально истец пожаловался в прокуратуру. Там оснований для возбуждения административного дела не нашли. Однако приобщили полученные материалы к другому производству: по нему истец выступает обвиняемым по статье о причинении средней тяжести здоровью, потерпевшим по которому проходит как раз тот, кто его обматерил. Обратившись в суд с гражданским иском, мужчина, чью честь и достоинство оскорбили, потребовал с оппонента 100 тысяч рублей. Сумму снизили почти в три раза, и по итогу присудили ему 35 000 рублей компенсации.

Житель села Викулово (Тюменская область) подал в суд на обидчика, который обозвал его лицом нетрадиционной сексуальной ориентации. Информация по делу представлена в акте, опубликованном на сайте суда. Мужчина смог получить 35 тысяч рублей из 100, которые требовал изначально. «Около 18:00 к служебному помещению, где истец нес дежурство, подошел нетрезвый ответчик, который пытался пройти внутрь. Истец предупредил мужчину, что если он не уйдет, то будет вызвана полиция. В ответ мужчина стал грубо выражаться, при свидетелях сравнил охранника с животным (козлом — прим. URA.RU) и лицом нетрадиционной ориентации», — говорится в судебном акте. Обидчик также кричал, что убьет мужчину и грозился, что его дом сгорит. Изначально истец пожаловался в прокуратуру. Там оснований для возбуждения административного дела не нашли. Однако приобщили полученные материалы к другому производству: по нему истец выступает обвиняемым по статье о причинении средней тяжести здоровью, потерпевшим по которому проходит как раз тот, кто его обматерил. Обратившись в суд с гражданским иском, мужчина, чью честь и достоинство оскорбили, потребовал с оппонента 100 тысяч рублей. Сумму снизили почти в три раза, и по итогу присудили ему 35 000 рублей компенсации.