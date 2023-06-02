Военкор объяснил смысл создания новых военных округов

Военкор Коц: новые военные округа нужны для модернизации всей российской армии
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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, бтр, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Численность российской армии очень важна для ведения современных военных конфликтов, уточнил военкор Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Спецоперация на Украине показала, что в современных конфликтах численность вооруженных сил имеет большое значение, поэтому Минобороны необходимо пересмотреть концепцию российской армии. Именно для этого в РФ планируется создание двух новых военных округов — Московского и Ленинградского. Об этом заявил военкор Александр Коц.

«На Украине против нас — современная армия. <…> СВО доказала, что вооруженный конфликт двух технологически близких государств очень быстро превращается в позиционную „мясорубку“ времен Первой Мировой. В таких боевых действиях численность личного состава имеет огромное значение. <…> Нам нужна по-настоящему большая армия. Наравне с ее современным техническим оснащением», — подчеркнул военкор в своем telegram-канале. Таким образом он пояснил, зачем необходимо в ВС РФ сформировать два новых военных округа.

В Генштабе подчеркнули, что в России сформируют две армии и новые подразделения. Их формирование запланировано в течение 2023 года. Будет организована полноценная общевойсковая и воздушная армии, а также два военных округа. В Минобороны подчеркивали, что планируется обновление российской армии.

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Спецоперация на Украине показала, что в современных конфликтах численность вооруженных сил имеет большое значение, поэтому Минобороны необходимо пересмотреть концепцию российской армии. Именно для этого в РФ планируется создание двух новых военных округов — Московского и Ленинградского. Об этом заявил военкор Александр Коц. «На Украине против нас — современная армия. <…> СВО доказала, что вооруженный конфликт двух технологически близких государств очень быстро превращается в позиционную „мясорубку“ времен Первой Мировой. В таких боевых действиях численность личного состава имеет огромное значение. <…> Нам нужна по-настоящему большая армия. Наравне с ее современным техническим оснащением», — подчеркнул военкор в своем telegram-канале. Таким образом он пояснил, зачем необходимо в ВС РФ сформировать два новых военных округа. В Генштабе подчеркнули, что в России сформируют две армии и новые подразделения. Их формирование запланировано в течение 2023 года. Будет организована полноценная общевойсковая и воздушная армии, а также два военных округа. В Минобороны подчеркивали, что планируется обновление российской армии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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